El gran cambio en el Monumental antes de la despedida de Messi con la Selección argentina

El Monumental recuperó una de sus mejores postales. Después de varios meses de trabajos, modificaciones y cuidados especiales, el campo de juego volvió a estar en óptimas condiciones. La recuperación llega justo cuando River afrontará una seguidilla importante en Núñez y el estadio volverá a recibir también a la Selección argentina, incluida la despedida de Lionel Messi .

La primera prueba será este sábado, cuando el equipo reciba a Huracán por el Torneo Clausura. Pero el césped tendrá además dos compromisos de enorme importancia durante la fecha FIFA. La Selección jugará nuevamente en el Liberti y el terreno deberá estar preparado para responder a una exigencia mayor, con el partido homenaje a Messi como uno de los grandes acontecimientos que se vivirán en el estadio.

El primer detalle que rápidamente se robó todas las miradas fue la nueva circunferencia LED instalada en el anillo externo del estadio. El sistema ilumina la estructura con los colores rojo y blanco y potencia todavía más la imponente imagen del Liberti, que en las últimas semanas sumó este recurso tecnológico para darle una nueva apariencia a su fachada. La obra se convirtió en uno de los grandes cambios visuales de la cancha de River y acompaña las distintas transformaciones que el estadio viene atravesando.

Pero las novedades no terminan en el exterior. Puertas adentro, el campo de juego también recuperó su mejor versión después de un extenso proceso de trabajos y cuidados. El césped alcanzó un estado óptimo y River ya pudo volver a entrenarse en su casa, algo que durante las últimas semanas había evitado para no interferir con las tareas de recuperación. El terreno volvió a contar con una composición híbrida 95%/5%, como la utilizada tras el reestreno del Monumental en 2021, y la diferencia respecto de meses atrás ya es evidente.

La mejora permitió incluso que River volviera a realizar sus entrenamientos en el estadio. Durante las últimas semanas, el plantel había trasladado varias de sus prácticas al predio de Avenida Cantilo para preservar el terreno mientras avanzaban las tareas de recuperación. Ahora, con el césped estabilizado, el club volvió a utilizar su cancha principal para preparar los partidos.

Los conciertos que demoraron la resiembra del Monumental

Detrás de esta transformación hubo un proceso que comenzó antes de lo habitual con la transición de la bermuda al raigrás perenne. Los trabajos se adelantaron durante la fecha FIFA de finales de marzo, en coincidencia con los tres recitales de AC/DC que se realizaron en el estadio. La lluvia y el tiempo que el campo permaneció cubierto durante los conciertos complicaron la evolución de la resiembra y obligaron a intensificar las tareas posteriores.

Para acelerar la recuperación se realizaron trabajos de arenado o top dressing, una técnica que permite cubrir las semillas, mejorar la uniformidad del terreno y favorecer la oxigenación de las raíces. Además, River apostó esta vez por semillas importadas, buscando una superficie de mayor calidad y resistencia que la obtenida en procesos anteriores. El frío, las lluvias y la falta de horas de sol también obligaron a sumar tecnología para sostener el crecimiento del césped.

El Monumental se prepara para la despedida de Messi. Foto: Archivo

En ese contexto, el club incorporó equipos de iluminación artificial que permiten estimular la fotosíntesis en los sectores que más lo necesitan. El sistema complementó la calefacción instalada debajo del campo y resultó clave para atravesar las condiciones climáticas adversas. El resultado ya es visible: el césped recuperó su color, su uniformidad y la calidad que River pretendía alcanzar.

El único obstáculo que queda en el calendario es un nuevo recital de Lali, programado para el 26 de septiembre, entre el partido de River ante Huracán y las presentaciones de la Selección. Sin embargo, en Núñez confían en que el descanso posterior al evento y la tecnología aplicada permitirán mantener el terreno en óptimas condiciones. El Monumental ya tiene su alfombra verde lista para volver a ser protagonista.