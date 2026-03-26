Atento, River: el césped del Monumental sufrió los recitales de AC/DC y genera preocupación pensando en Belgrano

De cara al choque frente al Pirata, River tendrá un pequeño percance con el césped del Monumental tras los recitales de la icónica banda de rock.

Mientras se lleva a cabo la fecha FIFA de marzo, la anteúltima previo al comienzo del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, el Monumental dejó atrás la faceta futbolística y se puso la musical, ya que AC/DC regresó al país para tocar tres recitales en la casa de River Plate.

El pasado lunes albergó el primero de los tres conciertos (entradas agotadas y una fiesta a puro rock and roll) de una de las bandas más icónicas de la historia de la música, con la emoción y la adrenalina que eso genera en el pasional espectador argentino. Sin embargo, no todo es felicidad para el Millonario debido a que su césped se vio seriamente afectado.

El césped del Monumental no estará en óptimas condiciones para el partido contra Belgrano Ante ello, y sabiendo que aún faltan dos recitales más (27 y 31 de marzo), puertas adentro saben que el terreno de juego podría verse más afectado de lo normal y por eso saben que para el choque frente a Belgrano de Córdoba (fin de semana del 5 de abril), el equipo del Chacho Coudet sufrirá esa condición a la hora de hacer de local.

image Así se ve el Monumental tras el primer concierto de AC/DC. Archivo De todas maneras, la dirigencia de River ya puso un plan en marcha para recuperarlo, ya que la idea en Núñez es hacer todos los esfuerzos posibles para que el césped del Monumental esté óptimo desde el duelo con Carabobo (15/4) por la Copa Sudamericana. Además, ese fin de semana del 19, jugará el Superclásico contra Boca.