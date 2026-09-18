Estudiantes LP pone la cara por Argentina y expone el modelo de Boca y River

El Pincha es el único equipo no brasilero que está en semifinales de Copa Libertadores. Además, en nuestro fútbol siempre es el nombre que se repite en los momentos finales de los campeonatos. Si, no es casualidad y deja expuesto a los millones de dólares que gastan los dos más grandes de Argentina.

Estudiantes de La Plata es el único equipo argentino que sigue en carrera en la Copa Libertadores y su presencia en esta instancia vuelve a poner sobre la mesa una discusión que se repite cada año en el fútbol argentino: ¿hace falta gastar millones de dólares y traer figuras de renombre para competir al máximo nivel?

River y Boca siempre son los protagonistas de todos los mercados de pases del fútbol argentino y de Sudamérica poniendo arriba de la mesa cifras millonarias por jugadores que vienen de Europa o también haciendo erogaciones gigantes por jugadores que no están en el radar y terminan saliendo mal. Caso Kevin Castaño que el Millonario pagó en más de 15 millones de dólares y nunca rindió. En Boca hay muchos ejemplos también, pero Estudiantes expone este modelo, ya que siempre está su nombre cuando hablamos de definiciones de campeonatos y esto lo hace con un presupuesto menor, un mercado de pases más austero y una apuesta mucho más marcada por el scouting, la planificación y la continuidad de una idea.

Thiago Almada le costó 20 millones de dólares a River, cifra impagable para los equipos del fútbol argentino Fotobaires Más allá del logro de llegar a la semifinales de Copa Libertadores, lo verdaderamente destacable es que Estudiantes viene demostrando que puede competir de manera constante en distintos torneos, sin depender de una inversión millonaria para sostenerse entre los protagonistas. Actualmente el equipo de Juan Sebastián Verón, que además mantiene una pelea muy marcada con Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, se encuentra en semifinales de la máxima competencia internacional, en cuartos de final de Copa Argentina y expectante en el campeonato clausura y en la tabla anual se encuentra en posición de clasificación a Copa Sudamericana y cerca de zona de Libertadores. ¿Seguimos sumando? El ahora equipo de Alexander Medina tiene que jugar la Supercopa Internacional contra Rosario Central (porque en 2025 ganó el Clausura y la final anual contra Platense) y la Supercopa 2025 (contra Independiente Rivadavia por ser el ganador de la Copa Argentina de dicho año). Si, un papelón que haya tantos campeones y competiciones en el fútbol argentino. Pero el nombre de Estudiantes es el que se repite.

El duelo entre el Pincha y la Academia ya se juega fuera de la cancha. Fotobaires Los nombres de los técnicos pueden cambiar, pero hay una idea que se reitera: un equipo intenso, competitivo, que no da por perdido ningún partido y que busca estar a la altura en cada campeonato que disputa. En su momento, Eduardo Domínguez ganó 5 títulos con Estudiantes en 3 años. Para poner un ejemplo, River desde el 2024 que no gana un título y Boca desde el 2023.

También este 2026 Independiente Rivadavia y Platense llegaron a octavos de final y a cuartos de final de Copa Libertadores y pelearon hasta el final con presupuestos mejores, pero si con una estructura más chica y buen trabajo de scouting. Si bien ahora Boca está semifinales de Copa Sudamericana, los de Riquelme se armaron para pelear la Libertadores a principio de año.