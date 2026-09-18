Bombazo: el futuro de una escudería de Fórmula 1 en riesgo por un escandaloso motivo

La continuidad de Cadillac en la Fórmula 1 quedó bajo la lupa en Estados Unidos luego de una demanda colectiva presentada contra Mark Walter y TWG Global, el grupo empresarial que tiene un papel central en el respaldo del equipo . La acción judicial cuestiona el manejo de fondos de compañías aseguradoras vinculadas al empresario y plantea acusaciones sobre el destino de miles de millones de dólares.

La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y tiene como demandante a Ira Rosner, de 67 años. Entre los señalados aparecen Walter, Delaware Life Insurance Company, Group 1001, TWG Global y Guggenheim Partners. La presentación sostiene que los fondos de asegurados habrían sido utilizados para financiar inversiones dentro de la estructura empresarial vinculada al magnate.

El caso genera atención en la Fórmula 1 porque TWG Global, a través de TWG Motorsport, es el grupo que controla la mayor parte de la estructura de Cadillac junto con General Motors. Sin embargo, la escudería no figura como demandada en el expediente y, hasta el momento, no existe una orden judicial que afecte sus operaciones deportivas.

El reclamo judicial cuestiona las operaciones realizadas por Delaware Life y otras compañías relacionadas con Walter. Según la demanda, las aseguradoras habrían ocultado información vinculada con inversiones entre partes relacionadas y con investigaciones federales que involucraban a algunas de esas firmas.

Uno de los puntos centrales del expediente es el volumen de dinero que, según la acusación, habría quedado expuesto a inversiones vinculadas con empresas del propio grupo. La presentación sostiene que miles de millones de dólares pertenecientes a asegurados terminaron relacionados con la red empresarial de Walter. La cifra mencionada en distintos reportes ronda los 17.000 millones de dólares .

La acción también sostiene que Delaware Life no habría informado oportunamente a determinados clientes sobre citaciones emitidas por un gran jurado federal. El caso incluye acusaciones de ocultamiento fraudulento, incumplimiento contractual y colaboración con fraude, aunque se trata de alegaciones que deberán ser analizadas durante el proceso judicial.

Qué relación tiene Mark Walter con la Fórmula 1

La conexión con Cadillac aparece a través de TWG Global y su división TWG Motorsport. Walter es el principal responsable de ese conglomerado, mientras que TWG Motorsport controla la estructura del equipo que representa a General Motors en la Fórmula 1.

El proyecto llegó a la categoría después de que TWG Motorsport adquiriera Andretti Global y posteriormente avanzara junto con General Motors en la creación de la escudería Cadillac. En su primera temporada en el campeonato, el equipo tiene a Sergio Pérez y Valtteri Bottas como pilotos.

Cadillac disputa en 2026 su primera temporada en la Fórmula 1 con Sergio Pérez y Valtteri Bottas como pilotos. Instagram @cadillacf1

La situación financiera de Walter ya había generado especulaciones durante agosto, cuando el empresario concretó la venta de su participación en Los Angeles Lakers. En ese contexto también surgieron versiones sobre una eventual venta de otros activos deportivos, entre ellos sus intereses relacionados con el automovilismo.

Sin embargo, TWG había rechazado públicamente que estuviera buscando desprenderse de Cadillac. Durante el Gran Premio de los Países Bajos, el grupo afirmó: "TWG no está considerando la venta del equipo Cadillac ni de ninguna otra parte de TWG Motorsport".

Qué puede pasar con Cadillac

Por el momento, la demanda civil no modifica el funcionamiento del equipo ni implica que Cadillac deba abandonar la Fórmula 1. La escudería no aparece como demandada y el expediente está dirigido contra Walter y distintas empresas de su estructura financiera.

Group 1001 Insurance confirmó que conoce la acción judicial y rechazó que exista una resolución que determine que sus compañías hayan actuado de manera irregular. "Ningún tribunal ha dictaminado que Group 1001 Insurance o Delaware Life Insurance Company hayan hecho nada malo, y tenemos la intención de defender el caso con vigor, de acuerdo con nuestro largo historial de servir a los asegurados con integridad", sostuvo la compañía, según los reportes publicados en Estados Unidos.

De esta manera, el proceso suma un nuevo frente judicial para Walter y pone bajo observación el entramado financiero que también respalda al proyecto de Cadillac. Pero, por ahora, no existe una decisión judicial que ordene la venta del equipo ni un anuncio de TWG que modifique sus planes para la Fórmula 1.