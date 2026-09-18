Kimi Antonelli va en busca ser el campeón más joven en la historia de la F1: ¿cuándo puede consagrarse?

Antonelli lidera el Mundial con 81 puntos de ventaja sobre Russell y ya tiene una primera oportunidad para asegurar su primera corona en la F1.

Kimi Antonelli dio otro paso hacia el gran objetivo de su temporada. El piloto de Mercedes se impuso en el Gran Premio de España, disputado en el nuevo circuito de Madring, y aprovechó el resultado para ampliar todavía más su diferencia en el campeonato respecto de su compañero de equipo, George Russell. Con nueve Grandes Premios y una carrera Sprint todavía por delante, el italiano ya empieza a tener en el horizonte la posibilidad de asegurar su primer título mundial.

La victoria le permitió a Antonelli alcanzar los 292 puntos y estirar su ventaja hasta las 81 unidades sobre Russell. Esa diferencia le abrió la puerta a una definición anticipada: el Gran Premio de Singapur aparece como el primer escenario en el que podría quedarse matemáticamente con la corona de la Fórmula 1, aunque para que eso ocurra deberá darse una combinación específica de resultados.

El GP de Singapur, la carrera que podría consagrar a Kimi Antonelli como campeón del mundo Antonelli y Russell, dos compañeros que pelean por ser campeones del mundo. Instagram @mercedesamgf1 La cuenta es clara. Antonelli necesita llegar a 445 puntos para quedar fuera del alcance de Russell. Para alcanzar esa cifra debería sumar 153 unidades en las próximas competencias. El motivo es que todavía quedan 233 puntos en juego y Russell actualmente acumula 211. Incluso si el británico consiguiera quedarse con absolutamente todo lo que resta del calendario, llegaría a 444, por lo que un Antonelli con 445 sería inalcanzable.

Sin embargo, la definición podría llegar incluso antes si Russell continúa perdiendo terreno. Cada carrera sin sumar puntos importantes reduce la cantidad máxima que el piloto británico puede alcanzar y, en consecuencia, también disminuye la cifra que Antonelli necesita para asegurarse matemáticamente el campeonato. Por eso, el rendimiento de Mercedes en las próximas fechas será determinante para establecer si la pelea llega hasta las últimas carreras o se resuelve mucho antes.

La coronación podría adelantarse si no se corre en Qatar o Abu Dhabi Además, existe un elemento del calendario que podría modificar todavía más las cuentas. Todavía resta definir qué ocurrirá con los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, por lo que la cantidad definitiva de puntos disponibles podría sufrir una modificación. Si alguna de esas competencias finalmente no se disputa, habrá menos unidades en juego y el líder del campeonato necesitará alcanzar una cifra menor para quedar matemáticamente fuera del alcance de su compañero.