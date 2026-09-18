El medallista Bruno Coleff aclaró sus dichos sobre Colapinto y pidió disculpas: "Me salió decir esa boludez"

El argentino Bruno Coleff , representante del Sim Racing y medallista en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, realizó un descargo en sus redes sociales luego de la repercusión que tuvieron sus declaraciones sobre Franco Colapinto . El piloto de eSports reconoció que sus palabras fueron desafortunadas, explicó el contexto en el que las pronunció y pidió disculpas.

La polémica se originó después de una entrevista que brindó tras conquistar la medalla de plata en Assetto Corsa GT. En ese diálogo, Coleff habló sobre una experiencia que compartió con Colapinto cuando el argentino todavía competía en Fórmula 2 y sostuvo que le resultaba difícil admirar a otros pilotos porque también considera que comparten el mismo deporte .

Además, ante una consulta sobre una hipotética competencia contra el piloto de Alpine, Coleff recordó aquel antecedente y afirmó: "Ya se lo gané yo". Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión y lo llevaron a realizar una aclaración pública.

Coleff consiguió un resultado histórico para Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al quedarse con la medalla de plata en la prueba de Assetto Corsa GT. El representante del SimRacing Argentina terminó segundo en la final, detrás del chileno Ángel Ignacio Inostroza y por delante de Omar Escorcia.

Después de recibir la presea, habló con la prensa sobre su trayectoria en el sim racing y recordó un evento organizado por 9Z y Globant, cuando Colapinto competía en la Fórmula 2. Según relató, se realizó una preclasificación abierta cuyos participantes avanzaban a una serie de carreras hasta conformar una grilla que luego se enfrentaba al piloto argentino.

"Se hizo un evento con 9Z y Globant en su momento cuando Franco estaba en la Fórmula 2 en la cual se hizo una preclasificación abierta, los ganadores de la pre-qualy competían en una serie de carreras y se hacía una grilla final y esa gente corría contra Colapinto y el ganador tenía un premio en especial", contó Coleff. Luego explicó cuál había sido su resultado en aquella competencia: "Yo clasifiqué tercero, Colapinto décimo. Así que yo y varios otros le ganamos".

Las declaraciones de Bruno Coleff sobre Franco Colapinto

Qué dijo Coleff sobre Colapinto

En aquella entrevista, el medallista argentino también se refirió directamente a su vínculo con el piloto de Fórmula 1 y aclaró que lo respeta como deportista, aunque planteó que le resulta difícil considerarlo un ídolo por compartir la disciplina. "Yo lo banco. A ver, practico el mismo deporte, es muy complicado admirar a otro deportista de tu deporte. Sobre todo porque yo tuve la experiencia de correr contra él", sostuvo.

En la misma respuesta, Coleff marcó una diferencia reconoció las capacidades de Colapinto: "Obviamente yo no puedo me puedo subir a un auto de Fórmula 1 y hacer lo que hace él, me parece un genio, un grande. Pero es mucho más fácil admirar a gente de otro deporte".

La frase sobre la imposibilidad de admirarlo por practicar "el mismo deporte", sumada al recuerdo de aquella competencia virtual, fue la que mayor repercusión generó y motivó posteriormente la aclaración del representante argentino.

El descargo y las disculpas de Bruno Coleff

A través de sus redes sociales personales, Coleff decidió explicar el contexto de sus declaraciones y reconoció que la forma en la que se expresó no fue la adecuada. También buscó dejar en claro que sus palabras no pretendían establecer una comparación entre su carrera y la de Colapinto.

"Acerca de lo que dije", comenzó su publicación, en la que primero destacó el desempeño del piloto argentino: "Quiero arrancar diciendo que Franco es un crack y un genio, como dije en la entrevista. Es tremendo lo que está haciendo en F1".

Sobre el momento en el que realizó las declaraciones, explicó: "Era una nota distendida. Estaba contando una anécdota entre risas y me salió decir esa boludez". Coleff también negó haber querido equiparar sus logros con los de Colapinto. "No dije que soy igual o mejor que Colapinto. Nunca me compararía con él en el deporte", afirmó.

Instagram @bruno_coleff_29

Además, explicó que sus palabras estaban vinculadas específicamente con la dinámica de competir en simuladores: "Hablamos del simulador y eso se malinterpretó". Y agregó: "Cuando dije que me cuesta admirar pilotos es porque sé que me los puedo volver a cruzar en un simulador, y si los veo como ídolos me jugaría en contra y me ganarían por mayor diferencia".

Finalmente, reconoció el impacto que tuvieron sus dichos y pidió disculpas tanto por sus declaraciones como por las posibles consecuencias para el ambiente de los deportes electrónicos. "Entiendo que las declaraciones fueron desafortunadas", señaló. Y cerró: "Además, quiero pedir disculpas a los colegas de los eSports por cualquier estigma negativo que pueda salir de esto".