La confesión de Lionel Scaloni a 2 meses del subcampeonato del Mundial 2026: "Llegamos con lo justo"

Lionel Scaloni habló de lo que fue el trayecto de la Selección argentina en la última Copa del Mundo y marcó un contrapunto con Qatar 2022.

La Selección argentina estuvo muy cerca de repetir título en el Mundial 2026, pero lamentablemente cayó en la final contra España. Fue sin duda un partido atípico, probablemente uno de los más flojos del ciclo Lionel Scaloni, en el que el equipo se vio muy superado por el rival, aunque perdió apenas por un gol y recién en tiempo extra.

Más allá de las cuestiones tácticas o meramente futbolísticas, la principal diferencia se vio en el aspecto físico, con una Furia que llegaba con 24 horas más de descanso y no había afrontado ningún alargue por un lado, y del otro una Albiceleste que tuvo un camino más trabajoso durante los playoffs y que dio claras muestras de haber sufrido un mayor desgaste, con incluso algunas lesiones de jugadores clave como Lisandro Martínez y el Cuti Romero en pleno partido.

Scaloni reconoció que Argentina no llegó al Mundial 2026 igual que a Qatar 2022 Scaloni remarcó que la Selección había llegado "mucho mejor" al Mundial de Qatar 2022. EFE El entrenador que le da nombre a la Scaloneta, que en las últimas horas rompió el silencio respecto de su continuidad, reconoció que el equipo no jugó el torneo en su mejor forma y marcó un contrapunto con la consagración en Qatar 2022: "Al Mundial anterior llegamos mucho mejor, con el 95% de los jugadores normales, y esta vez llegamos con lo justo. Experimenté otra faceta, no teníamos jugadores al cien por cien, pero confiamos en ellos. Tomamos decisiones mucho más difíciles que en el anterior", aseguró en diálogo con el canal chino MiGu.

"Tuvimos que tomar decisiones relacionadas a lo que los queríamos a los chicos, que lo que nos decían era verdad, tener confianza en ellos. Confianza en gente que te dio todo en estos 8 años. Las personas son más importantes que el jugador de fútbol", remarcó en la misma sintonía. E insistió: "Todos los que jugaron fue porque se lo ganaron. De cara a lo que viene vamos a intentar meter más jóvenes, porque realmente lo merecen".