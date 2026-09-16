Alerta para Scaloni: los dos jugadores de la Selección argentina que llegan con lo justo a los amistosos

La Selección argentina afrontará una nueva fecha FIFA con una serie de amistosos que tendrán un significado especial, ya que uno de ellos coincidirá con la despedida de Lionel Messi . Mientras Lionel Scaloni termina de definir la convocatoria, hay dos futbolistas que llegan a esta etapa con distintas dificultades desde lo físico.

Se trata de Julián Álvarez y Juan Foyth , dos de los jugadores incluidos por el entrenador que actualmente atraviesan problemas musculares o vienen de una inactividad prolongada. En ambos casos, la expectativa del cuerpo técnico es que puedan llegar en condiciones a los compromisos internacionales.

La situación de Álvarez es, en principio, la menos compleja. El delantero del Atlético de Madrid sufrió una sobrecarga muscular durante uno de los entrenamientos de la semana pasada y, por ese motivo, quedó afuera del partido ante Osasuna por la sexta fecha de La Liga. La previsión es que pueda volver a trabajar con normalidad durante el próximo fin de semana.

El delantero cordobés atraviesa además un momento particular en su relación con el Atlético de Madrid, luego de que no prosperara su transferencia al Barcelona. Más allá de esa situación, la principal preocupación de Scaloni pasa actualmente por su evolución física y por la posibilidad de que recupere ritmo antes de incorporarse a la Selección.

El caso de Foyth presenta un panorama diferente. El defensor de Villarreal se lesionó el 28 de agosto, durante el encuentro frente a Deportivo Alavés, y por el momento no cuenta con una fecha confirmada para regresar a las canchas.

El futbolista nacido en La Plata había vuelto a competir recientemente después de una extensa recuperación. Durante seis meses estuvo alejado de la actividad debido a una rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda que sufrió en enero y que también le impidió disputar el Mundial con la Selección argentina. La falta de continuidad del defensor es uno de los aspectos que deberá seguir de cerca el cuerpo técnico en las próximas semanas. Su regreso esta temporada había significado la vuelta a la competencia después de una recuperación extensa, pero la nueva lesión interrumpió nuevamente su actividad.

Por ahora, Álvarez y Foyth son los dos casos de la lista de Scaloni que presentan inconvenientes físicos o llegan con poco rodaje. De todos modos, la convocatoria todavía no está completa: el entrenador debe sumar a los futbolistas que actúan en el fútbol argentino, cuyos nombres serán anunciados en los próximos días.

Los amistosos se disputarán entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, con un partido que tendrá como protagonista especial a Messi por tratarse de su despedida.