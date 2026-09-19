¡Sorpresa! Scaloni convocó a una joya de Boca y otra de River para los amistosos de la Selección argentina

Lionel Scaloni dio a conocer la nómina de los jugadores del fútbol argentino convocados para los amistosos de la fecha FIFA y sorprendió con dos joyitas.

Lionel Scaloni dio la lista de los convocados del fútbol local para los amistosos de la Selección y sorprendió con dos joyas.

La Selección argentina completó su convocatoria para la próxima Fecha FIFA con seis nombres provenientes del fútbol local. Lionel Scaloni amplió la nómina que había anunciado a comienzos de semana, que ya contaba con 28 futbolistas y la presencia de Lionel Messi para su despedida ante el público argentino. Entre las nuevas caras se destacan cuatro jugadores de River, además de uno de Boca y otro de Estudiantes.

Los futbolistas elegidos por el cuerpo técnico fueron Leonel Flores, de Boca; Tomás Palacios, de Estudiantes; y cuatro representantes del Millonario: Santiago Beltrán, Thiago Almada, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada. De esta manera, River se convirtió en el club que más jugadores aportó a esta ampliación de la convocatoria de la Albiceleste, en una lista que tendrá como objetivo afrontar los compromisos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

#SelecciónMayor Jugadores convocados del fútbol local



https://t.co/IEx8wzTaev pic.twitter.com/xa1ORFcKmZ — Selección Argentina (@Argentina) September 19, 2026 Leonel Flores, Tobías Andrada y Tomás Palacios, las sorpresas de Scaloni en la convocatoria de la Selección argentina Sin embargo, no todos los convocados tendrán el mismo recorrido durante la Fecha FIFA. La AFA informó que Otamendi estará disponible únicamente para el encuentro del 6 de octubre, al igual que Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. El partido frente a Benín será justamente el último de la ventana y tendrá como principal atractivo la despedida del capitán argentino.

Además, Leonel Flores y Tomás Palacios tendrán una situación particular. Ambos deberán presentarse a entrenar en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, pero serán liberados posteriormente para disputar los compromisos correspondientes con sus respectivos clubes. Una vez finalizados esos encuentros, los dos futbolistas volverán a incorporarse a los trabajos de la Selección.