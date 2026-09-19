El motivo por el que Scaloni y su cuerpo técnico aparecieron en Rosario por los Juegos Suramericanos

Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala estuvieron en el Coloso para seguir a la Sub 19 de Argentina ante Uruguay.

Apenas unas horas después de anunciar la convocatoria de la Selección argentina para los próximos amistosos, Lionel Scaloni apareció en Rosario junto a buena parte de su cuerpo técnico. El entrenador estuvo en el Coloso Marcelo Bielsa para observar el partido de la Sub 19 dirigida por Diego Placente ante Uruguay, por la segunda fecha de los Juegos Suramericanos 2026.

Scaloni llegó al estadio acompañado por Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, además de otros integrantes de su equipo de trabajo. La presencia del cuerpo técnico de la Mayor no pasó inadvertida: fueron recibidos con aplausos, pedidos de fotos y gritos de los hinchas, entre ellos el “Gracias, campeones” que se escuchó mientras ingresaban a uno de los palcos del estadio de Newell's.

El seguimiento de Lionel Scaloni a los juveniles de la Selección Scaloni, Samuel y Ayala dijeron presente en el Estadio Marcelo Bielsa LPF Play La visita tuvo un objetivo concreto: seguir de cerca a los futbolistas de las nuevas generaciones que integran el seleccionado juvenil. La AFA explicó que esta Sub 19, conducida por Placente, también funciona como preparación para los próximos compromisos de la categoría Sub 20, por lo que el seguimiento del cuerpo técnico de la Mayor puede servir para conocer de primera mano a los jugadores que podrían tener protagonismo en el futuro.