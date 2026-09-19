Gimnasia empató 0-0 con Riestra y el VAR fue protagonista de un final cargado de polémicas
Gimnasia igualó ante el Malevo en el Legrotaglie y terminó con diez por la dudosa expulsión de Sabatini. En el cierre, le anularon dos goles de Riestra.
Gimnasia y Esgrima empató 0-0 frente a Deportivo Riestra en el estadio Víctor Legrotaglie, por la décima fecha del Torneo Clausura. El encuentro tuvo un cierre cargado de polémicas, con la expulsión de Ignacio Sabatini y dos goles anulados a la visita, el segundo tras la intervención del VAR.
El equipo dirigido por Darío Franco volvió a sumar después de la derrota ante Defensa y Justicia y protagonizó un partido cerrado, en el que ambos tuvieron dificultades para generar situaciones claras. Gimnasia contó con una de sus mejores oportunidades en el complemento, cuando Matías Vargas sacó un remate desde afuera del área que terminó pegando en el palo tras un leve desvío en el arquero Ignacio Arce.
El partido cambió a los 66 minutos, cuando Ignacio Sabatini fue expulsado por una infracción sobre Facundo Miño. La decisión de Andrés Gariano fue revisada por el VAR, que inicialmente revocó la tarjeta roja, aunque posteriormente la expulsión quedó confirmada. El mediocampista había ingresado en el entretiempo y terminó dejando al Lobo con un futbolista menos.
La expulsión de Sabatini y una jugada que generó polémica
Con superioridad numérica, Riestra encontró algunos espacios y tuvo en Milton Céliz una de sus situaciones más peligrosas, pero César Rigamonti respondió para mantener el arco de Gimnasia en cero. El Malevo también tuvo varias aproximaciones durante el tramo final, mientras el conjunto mendocino intentó sostener el empate y aprovechar alguna contra.
El VAR fue protagonista en el cierre
A los 40 minutos del segundo tiempo llegó otra de las jugadas que generaron reclamos en el Legrotaglie. Pedro Ramírez rechazó la pelota dentro del área y desde Gimnasia reclamaron una supuesta mano del futbolista de Riestra, al entender que había intervenido con su brazo derecho. Sin embargo, Andrés Gariano dejó seguir la acción y desde el VAR no consideraron que existieran elementos suficientes para sancionar penal, por lo que el partido continuó 0-0.
La polémica se instaló definitivamente en los últimos minutos. Antony Alonso convirtió para Riestra, pero el gol fue anulado por una posición adelantada. Instantes después hubo una intervención tecnológica que determinó que una segunda acción no debía convalidarse por un offside en el inicio de la jugada. Así, el conjunto visitante se quedó sin el triunfo y Gimnasia terminó rescatando un punto en un cierre frenético.
Con el 0-0, Gimnasia volvió a sumar en el Clausura y deberá esperar el cierre de la jornada para conocer su posición definitiva en la Zona A. El equipo de Darío Franco mantiene además el objetivo de meterse en la pelea por un lugar en la Copa Sudamericana 2027, después de haber asegurado previamente su permanencia en la máxima categoría.