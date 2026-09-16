AFA confirmó quiénes serán los árbitros en los partidos de Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA ) confirmó los árbitros para la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, que tendrá a Gimnasia y Esgrima como local frente a Deportivo Riestra, y a Independiente Rivadavia como visitante ante Barracas Central.

El Lobo jugará el sábado desde las 14.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y tendrá como árbitro principal a Andrés Gariano. El cuerpo principal se completa con José Castelli y Mauro Ramos Errasti como asistentes, mientras que Pablo Núñez será el cuarto árbitro.

En lo que respecta al VAR, el mismo estará a cargo de Germán Delfino, mientras que Javier Delbarba estará como AVAR.

Independiente Rivadavia, por su parte, visitará a Barracas Central el lunes desde las 19. En dicho encuentro será Nicolás Lamolina el encargado de impartir justicia. El colegiado estará acompañado por los jueces de línea Maximiliano Del Yesso y Ramón Ortiz, mientras que Gastón Iglesias fue designado como cuarto árbitro.

El Lobo buscará mantener su buena racha en el Víctor Legrotaglie.

Silvio Trucco estará al frente del VAR y Matías Billone será el AVAR.

Independiente Rivadavia es el líder de la tabla anual. Maru Mena/MDZ

Cabe resaltar que la fecha 10 del Clausura 2026 tendrá como plato principal el clásico que disputarán Boca y San Lorenzo. En dicho encuentro el encargado de impartir justicia será Nazareno Arasa, quien estará acompañado por los líneas Juan Pablo Belatti y Miguel Savorani, y por el cuarto árbitro Pablo Giménez.

En el VAR estará Hernán Mastrángelo, mientras que el AVAR será Diego Verlota.