AFA confirmó quiénes serán los árbitros en los partidos de Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia
La AFA dio a conocer los cuerpos arbitrales designados para los distintos partidos de la fecha 10 del torneo Clausura 2026.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los árbitros para la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, que tendrá a Gimnasia y Esgrima como local frente a Deportivo Riestra, y a Independiente Rivadavia como visitante ante Barracas Central.
Los árbitros para Gimnasia y Esgrima-Deportivo Riestra
El Lobo jugará el sábado desde las 14.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y tendrá como árbitro principal a Andrés Gariano. El cuerpo principal se completa con José Castelli y Mauro Ramos Errasti como asistentes, mientras que Pablo Núñez será el cuarto árbitro.
En lo que respecta al VAR, el mismo estará a cargo de Germán Delfino, mientras que Javier Delbarba estará como AVAR.
Los árbitros para Independiente Rivadavia-Barracas Central
Independiente Rivadavia, por su parte, visitará a Barracas Central el lunes desde las 19. En dicho encuentro será Nicolás Lamolina el encargado de impartir justicia. El colegiado estará acompañado por los jueces de línea Maximiliano Del Yesso y Ramón Ortiz, mientras que Gastón Iglesias fue designado como cuarto árbitro.
Silvio Trucco estará al frente del VAR y Matías Billone será el AVAR.
Cabe resaltar que la fecha 10 del Clausura 2026 tendrá como plato principal el clásico que disputarán Boca y San Lorenzo. En dicho encuentro el encargado de impartir justicia será Nazareno Arasa, quien estará acompañado por los líneas Juan Pablo Belatti y Miguel Savorani, y por el cuarto árbitro Pablo Giménez.
En el VAR estará Hernán Mastrángelo, mientras que el AVAR será Diego Verlota.