Nuevo revés al Chiqui Tapia: la Justicia ordenó revisar sus cuentas y todo su patrimonio

La Justicia federal no le dio más tiempo a Claudio “Chiqui” Tapia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y decidió revisar el patrimonio tal como lo solicitó el fiscal Gerardo Pollicita. Así, Lijo habilitó 20 medidas de prueba para conocer en detalle la situación económica del presidente de la AFA.

El expediente analiza el crecimiento patrimonial de Tapia entre 2017 y 2024. La denuncia sostiene que durante ese período se produjo un aumento del 1.000%, mientras el dirigente también ocupaba un cargo público dentro de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

La denuncia que dio origen al expediente fue presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio con Tapia. Este mismo cuestionó en su presentación la evolución de los bienes del titular de la AFA y puso especial atención sobre los años en los que ejerció funciones dentro de la CEAMSE.

@tapiachiqui Del patrimonio declarado a las cuentas Los registros incorporados al expediente permiten observar diferencias entre las declaraciones patrimoniales de Tapia de 2017 y 2024. En 2017, el dirigente declaró cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, además de un vehículo y $1,5 millones en efectivo. La declaración jurada de 2024 consignó más de $1.002 millones depositados en distintas cuentas bancarias. Tapia también declaró más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.

Los ingresos del presidente de la AFA ($100.233.144 en su función como presidente de la CEAMSE y por $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL) también forman parte del análisis judicial. Al igual que su trayectoria dentro de la CEAMSE con su ingreso al organismo en 2014 como vicepresidente y en 2024 como presidente.