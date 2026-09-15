Gimnasia y Esgrima aseguró la permanencia y ahora piensa en grande: "Vamos por más"

Gimnasia y Esgrima celebró que se queda en la elite del fútbol argentino. Lo que se le viene al Lobo y los objetivos que todavía tiene entre cejas.

"¡Llegamos para quedarnos!" Así festejaba Gimnasia y Esgrima la confirmación de la noticia más esperada desde que comenzó la temporada: su permanencia en Primera División. El Lobo, que a principio de año se había trazado como objetivo llegar a cuarenta puntos, consiguió asegurarse un lugar en la elite del fútbol argentino cuando todavía faltan siete fechas por delante.

Si bien el Blanquinegro tenía la posibilidad de sellar su objetivo principal el pasado viernes en Florencio Varela, su traspié ante Defensa y Justicia lo hizo esperar algunos días más. Finalmente, el lunes por la noche llegó la confirmación. La derrota de Estudiantes de Río Cuarto ante Instituto de Córdoba terminó de asegurar el lugar del conjunto del Parque en Primera, que ya sabía que por tabla anual mantendría la categoría. En los promedios estaba puesta la mirada. Allí sus rivales eran el propio Estudiantes y Aldosivi de Mar del Plata.

Con la derrota del Tiburón a manos de, curiosamente, Independiente Rivadavia, y de Estudiantes de Río Cuarto, el Blanquinegro logró su gran objetivo, pese a que también perdió. Actualmente el equipo dirigido por Darío Franco acumula 35 unidades y está a solo cinco de la marca que su presidente, Fernando Porretta había marcado a fuego una y otra vez: los 40 puntos.

Agustín Módica es uno de los estandartes del Lobo. Alf Ponce Mercado / MDZ Ahora bien, con la permanencia asegurada, el Lobo no se conforma A partir de este momento, piensa en grande y va por objetivos mayores, más allá que debe tener presente que seguir engrosando su promedio para no pasar sobresaltos la próxima temporada es primordial.

Los objetivos que le quedan por delante al Lobo Actualmente el Blanquinegro se encuentra cuarto en la zona "A" del Clausura 2026, a tres puntos del líder, Instituto, y con siete fechas por delante la posibilidad de clasificara a playoffs no es una utopía. Sumar puntos para el promedio lo llevará inevitablemente a estar en la lucha por el campeonato.