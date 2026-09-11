Gimnasia y Esgrima cayó ante Defensa y Justicia en Florencio Varela y dejó el liderazgo de la Zona A

Gimnasia y Esgrima cayó 2-0 como visitante frente a Defensa y Justicia en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello por la novena fecha del Torneo Clausura. El Lobo dejó pasar la posibilidad de quedar como único líder de la Zona A y cedió la cima del grupo.

Con la derrota, el Lobo quedó tercero con 16 puntos, por detrás de Vélez, que empató 1-1 ante Newell's, y del propio Defensa y Justicia , que alcanzó las 17 unidades. El equipo de Darío Franco tuvo una actuación irregular: fue superado durante buena parte del primer tiempo y, cuando buscó reaccionar en el complemento, no consiguió ser preciso en los últimos metros y volvió a sufrir en defensa.

El Lobo salió decidido y tomó el control del partido desde el comienzo, aunque Defensa y Justicia aprovechó la primera ocasión clara que tuvo para ponerse en ventaja.

A los 10 minutos, tras un preciso centro desde la izquierda, Leandro Fernández se impuso en las alturas dentro del área y, con un certero cabezazo, marcó el 1 a 0 para el Halcón.

El gol impulsó a Defensa y Justicia , que volvió a golpear a los 19 minutos. Fernández aprovechó un rebote dentro del área y sacó un derechazo de primera que terminó en la red para marcar su segundo tanto de la noche. Sin embargo, luego de la intervención del VAR, la conquista fue anulada por una posición adelantada en el inicio de la acción.

LEANDRO FERNÁNDEZ PUSO EL 1-0 PARA DEFENSA Y JUSTICIAEl delantero del Halcón metió un gran cabezazo para abrir el marcador ante Gimnasia (M)Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTNcSc … pic.twitter.com/7BXHOjbp7n

Con el paso de los minutos, el conjunto de Florencio Varela comenzó a hacerse fuerte en el campo y a imponer condiciones. Gimnasia, por su parte, sufrió el dominio del rival y tuvo la fortuna de que el Halcón no estuviera preciso en los metros finales.

A los 33 minutos llegó otra complicación para el Mensana: Facundo Lencioni, una de las figuras del equipo, debió abandonar el campo de juego por una lesión. En su lugar ingresó Brian Andrada.

Facundo Lencioni, volante de Gimnasia, intenta enganchar ante la marca de Valentín Loza, lateral derecho del Halcón. El hábil volante del Lobo tuvo que abandonar el campo de juego lesionado. Fotobaires

El Lobo estuvo lejos de su mejor versión y no consiguió hacer pie durante la primera mitad. Cuando parecía que el descanso llegaba sin más sobresaltos, un error defensivo dejó nuevamente a Fernández de cara al arco, aunque su remate cruzado se fue apenas desviado.

En el comienzo del complemento, Defensa y Justicia volvió a avisar. A los 5 minutos, Leandro Fernández ingresó con decisión al área por la derecha, enganchó hacia el centro y sacó un potente zurdazo que pasó muy cerca del palo.

Con la obligación de buscar el empate, Gimnasia adelantó sus líneas y comenzó a dejar espacios en defensa. El Halcón aprovechó esa situación a los 12 minutos, cuando salió rápido de contraataque: César Pérez condujo la acción, asistió a David Barbona y el mediocampista sacó un derechazo desde la medialuna para establecer el 2 a 0.

Barbona convirtió el 2-0 para Defensa

BARBONA PUSO EL 2-0 PARA DEFENSA Y JUSTICIAUna gran definición del jugador del Halcón, que queda paricalmente puntero en su zona.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/L08ju9hSA3 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 11, 2026

Con la ventaja, Defensa y Justicia no se conformó y continuó buscando el tercero, nuevamente con Fernández como protagonista. A los 22 minutos, el delantero volvió a generar peligro y terminó la jugada con un remate de derecha desde afuera del área que César Rigamonti controló con una buena intervención.

A los 35 minutos, Gimnasia tuvo su oportunidad más clara del partido. Brian Andrada envió un gran centro desde la izquierda y, dentro del área, apareció Agustín Módica, quien regresó a las canchas al ingresar desde el banco. El delantero conectó un cabezazo que terminó impactando en el palo y le negó al conjunto blanquinegro la posibilidad de descontar.

El Lobo no encontró respuestas para volver a meterse en partido y terminó con las manos vacías en Florencio Varela. Ahora deberá dar vuelta la página y enfocarse en su próximo compromiso: será local ante Deportivo Riestra, el sábado 19 de septiembre desde las 14.30.

El minuto a minuto de Defensa y Justicia vs Gimnasia y Esgrima