¿Vuelve Módica? Franco patea el tablero y Gimnasia busca volver a lo más alto frente a Riestra: horario, formaciones y TV
El Lobo de Darío Franco busca recuperar terreno tras caer frente a Defensa y Justicia. Módica volvería al equipo titular y Lencioni está en duda.
Gimnasia de Mendoza tuvo un traspié frente a Defensa y Justicia donde perdió justamente en Florencio Varela. Este sábado recibe al Deportivo Riestra desde las 14:30 en el Víctor Legrotaglie. Darío Franco toma decisiones para volver a arrebatarle el primer puesto de la zona A a Instituto de Córdoba, que juega el mismo sábado, pero por la noche ante Talleres de Córdoba.
El equipo Mensana tuvo bajas importantes contra Defensa y Justicia, en un partido donde el Lobo cayó, pero además el Halcón dejó en evidencia todos los desacoples en defensa que viene repitiendo durante todo el torneo. Tomás O'Connor no estuvo por lesión, Facundo Lencioni salió lesionado a los 35 minutos del primer tiempo y Agustín Módica entró en la segunda parte. Si bien los recupera, no todos estar[an en el once inicial.
Tomás O’Connor, quien había sufrido una distensión muscular ante Boca, volverá a estar convocado, pero ocupará un lugar en el banco de suplentes. Lencioni sufrió un esguince de tobillo, estará disponible y será duda de si va de arranque o no hasta último momento. El goleador del campeonato, Módica, también será desde la partida. Los que salen con respecto al partido pasado son Fermín Antonini, molestia muscular, e Ignacio Sabatini.
Gimnasia más allá de escalar puestos en su zona busca sumar en la general para intentar meterse a la zona de clasificación para Copa Sudamericana 2027.
El rival
Por su parte, Deportivo Riestra está último en la zona A con 15 puntos (u partido ganado, ocho empatados y siete perdidos) y está peleando el descenso en la general ya que está en el puesto 28 y a 7 puntos de Aldosivi de Mar del Plata.
El Malevo viene de caer 3-0 frente a Lanús como local y necesita de un buen resultado para intentar escapar de la zona roja. Hoy en día Estudiantes de Río Cuarto se encuentra en descenso por promedios y Aldosivi y Riestra luchan por no quedar en el puesto 29 de la tabla anual, puesto que hoy ocupa el Tiburón.
Probables formaciones
Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Nahuel Barboza, Ulises Sánchez; Facundo Lencioni o Santiago Rodríguez, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Yonatán Goitia, Antony Alonso, Nicolás Benegas y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.
Hora: 14:30
TV: ESPN Premium
Árbitro: Andrés Gariano
Estadio: Víctor Legrotaglie