River quiere extender su racha ganadora frente a Huracán en el Monumental: hora y cómo ver en vivo

En un Monumental explotado, el River de Ponzio quiere buscar su cuarta victoria al hilo frente al siempre complicado Globo de Diego Martínez.

River y Huracán se miden en el Monumental en un atractivo partido.

River recibirá este sábado a Huracán, por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un duelo clave por los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, contará el arbitraje de Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Fernando Echenique y se podrá ver a través de ESPN Premium.

River quiere extender su racha triunfal River llega a este encuentro en medio de una muy buena racha, ya que ganó los tres partidos que disputó desde que comenzó el interinato de Leonardo Ponzio como director técnico.

River se llevó un triunfo agónico de Tucumán. Prensa River Plate Luego de un desastroso inicio de campeonato con Eduardo Coudet al mando, River venció 3-2 a Banfield, 3-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza y 2-1 a Atlético Tucumán, lo que le permitió meterse en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B. Además, el equipo de Núñez se acomodó en la tabla anual, por donde intentará conseguir la clasificación a alguna competencia internacional que se dispute el año que viene.

Huracán quiere ganarle a otro grande Huracán, por su parte, viene de ganarle 2-1 a Racing en condición de local en la última fecha, para llegar a los 13 puntos e igualar la línea de River, aunque está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs por tener peor diferencia de gol.