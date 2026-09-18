La llamativa cláusula de River con Tigres por Ángel Correa: cuánto deberá pagarle si gana la Libertadores
River Plate gastó 15 millones de dólares por Ángel Correa, pero deberá abonarle un extra a Tigres si se consagra campeón de América en 2027.
Junto con Thiago Almada, Ángel Correa fue uno de los dos fichajes estelares de River Plate en el último mercado de pases. Y si bien le tocó arrancar en un contexto bastante complicado y le costó unos partidos adaptarse, ya logró acomodarse y es uno de los futbolistas más desequilibrantes y decisivos que tiene el equipo.
No le fue sencillo al cuadro de Núñez adquirirlo, ya que si bien contaba con la voluntad del jugador, los Tigres UANL pusieron varias trabas en la rueda y no lo soltaron por menos de 15 millones de dólares -la cifra oficial que pagó la Banda por el delantero-, más un extra por una peculiar cláusula en el traspaso.
River deberá pagarle un extra a Tigres si gana la Libertadores con Ángel Correa
En la reunión de la Comisión Directiva que se celebró este jueves, se reveló que el club gastó unos 71,2 millones de dólares el último mercado de pases, y también salió a la luz un detalle desconocido en la compra de Angelito, que solo se activará en caso de que el Millonario gane la Copa Libertadores 2027.
En caso de que River se consagre campeón de América el año que viene, deberá abonarle a la institución mexicana unos US$ 1.500.000 más; es decir, un extra del 10 por ciento de la suma que pagó inicialmente, lo que daría un monto final de US$ 16.500.000 por Correa.
Pero para poder pensar en eso, primero debe poder clasificarse a la próxima Libertadores. En estos momentos, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio marcha sexto en la Tabla Anual con 42 unidades, a solo 3 de Vélez, que está 3° con 45 -en el medio están Boca, 4° con 44, y Rosario Central, 5° con 43-, por lo que virtualmente está apenas a una victoria de meterse en puestos de Copa por los puntos.