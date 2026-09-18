La llamativa cláusula de River con Tigres por Ángel Correa: cuánto deberá pagarle si gana la Libertadores

Además de los 15 millonres de dólares que ya gastó en Ángel Correa, River podría tener que pagarle aún más a Tigres.

Junto con Thiago Almada, Ángel Correa fue uno de los dos fichajes estelares de River Plate en el último mercado de pases. Y si bien le tocó arrancar en un contexto bastante complicado y le costó unos partidos adaptarse, ya logró acomodarse y es uno de los futbolistas más desequilibrantes y decisivos que tiene el equipo.

No le fue sencillo al cuadro de Núñez adquirirlo, ya que si bien contaba con la voluntad del jugador, los Tigres UANL pusieron varias trabas en la rueda y no lo soltaron por menos de 15 millones de dólares -la cifra oficial que pagó la Banda por el delantero-, más un extra por una peculiar cláusula en el traspaso.

River deberá pagarle un extra a Tigres si gana la Libertadores con Ángel Correa Tigres podría recibir US$ 1.500.000 por Ángel Correa si River gana la próxima Copa Libertadores. @TigresOficial En la reunión de la Comisión Directiva que se celebró este jueves, se reveló que el club gastó unos 71,2 millones de dólares el último mercado de pases, y también salió a la luz un detalle desconocido en la compra de Angelito, que solo se activará en caso de que el Millonario gane la Copa Libertadores 2027.

En caso de que River se consagre campeón de América el año que viene, deberá abonarle a la institución mexicana unos US$ 1.500.000 más; es decir, un extra del 10 por ciento de la suma que pagó inicialmente, lo que daría un monto final de US$ 16.500.000 por Correa.