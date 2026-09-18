Las obras en el Autódromo Gálvez superan el 60% de avance con la mira puesta en la Fórmula 1 y el MotoGP

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez atraviesa una profunda transformación. La obra integral ya alcanzó más del 60% de ejecución y, mientras continúan las tareas en diferentes puntos del predio, empiezan a definirse los espacios que conformarán la nueva imagen del circuito porteño.

La intervención no se limita a la pista . El proyecto también modifica la infraestructura destinada a las competencias y al público, con trabajos en boxes y garajes, nuevos accesos, cambios en la circulación interna, cinco tribunas y una renovación prácticamente completa del perímetro .

La finalización de los distintos sectores está prevista de manera progresiva entre diciembre y febrero.

Uno de los sectores que presenta mayores cambios es el trazado. La pista ya adoptó la configuración prevista para esta etapa de la renovación y cuenta con una nueva horquilla proyectada para competencias de Fórmula 1 .

La construcción de esa curva implicó utilizar el espacio donde anteriormente funcionaban una antigua tribuna y el kartódromo.

A pocos metros de allí también avanza otra obra de infraestructura: el túnel ubicado a la altura de la curva 1. Su incorporación permitirá establecer una conexión entre la avenida Roca y el Paddock y, al mismo tiempo, cambiar los recorridos dentro del predio.

Los boxes y garajes, por su parte, continúan con su construcción y se incorporan al conjunto de instalaciones que busca responder a las necesidades de grandes competencias nacionales e internacionales.

Fabián “Chino” Turnes, secretario, destacó el alcance de la intervención: “Estamos haciendo la inversión más importante de toda la historia del Autódromo porteño y esta Ciudad es la única del país que tendrá un circuito con todos los requisitos para una carrera de Fórmula 1. Trabajamos para que vuelva y en abril vamos a recibir al MotoGP en el año en que Buenos Aires será la Capital Mundial del Deporte".

Dos nuevos ingresos y un perímetro completamente renovado

La transformación también cambiará la manera de ingresar al autódromo. Además de intervenir los accesos que ya existen, el proyecto suma dos nuevas entradas.

Una estará localizada sobre la avenida 27 de Febrero, en la zona del talud. La otra se ubicará en avenida Roca al 5900, junto a la escuela.

La identidad visual de estos nuevos ingresos estará determinada por muros de ladrillos macizos, revestimientos y estructuras metálicas que llevarán el número correspondiente a cada entrada. También se incorporarán portones y pórticos que servirán para señalización y publicidad.

El límite exterior del predio también será intervenido. En la mayor parte del autódromo, el alambrado actual dará paso a una estructura rígida de hormigón. El sistema combinará piezas premoldeadas permeables con sectores realizados mediante bloques de hormigón y tendrá una altura libre de tres metros.

Habrá una excepción: el tramo que limita con el parque Ribera Sur conservará el alambrado.

Cinco nuevas tribunas y cambios en la circulación de los espectadores

El sector destinado al público es otro de los puntos centrales de la renovación. El proyecto incorpora cinco tribunas nuevas, todas realizadas con estructuras de hormigón premoldeado, que estarán ubicadas en diferentes sectores del circuito.

Sus extensiones serán de 95, 55, 90, 50 y 50 metros, respectivamente. La incorporación de estas estructuras permitirá ampliar el espacio disponible para los espectadores durante las competencias nacionales e internacionales.

Pero la intervención no se limitará a sumar lugares. También se modificará la forma en que el público llegará a las tribunas que ya existen.

La calle de servicio que actualmente se encuentra frente a las gradas será trasladada. Como consecuencia, los accesos dejarán de concentrarse en el frente de las tribunas y pasarán a ubicarse en los laterales.

Para adaptar esos recorridos se construirán escaleras, rampas, descansos y barandas.

¿Qué pasará con las tribunas que ya existen?

Las estructuras actuales también forman parte de la renovación. Antes de definir las intervenciones necesarias, serán sometidas a estudios y evaluaciones para conocer su estado estructural.

Además, está prevista una renovación integral de su pintura y de otros sectores del predio. Los asientos serán retirados para ser limpiados y luego reinstalados, mientras que aquellos que se encuentren deteriorados serán sustituidos.

De esta manera, la obra combina la incorporación de nuevas estructuras con la recuperación de parte de la infraestructura que ya forma parte del autódromo.

Un circuito que incorpora infraestructura para grandes competencias

El alcance de los trabajos muestra que la intervención apunta a mucho más que una renovación estética. La obra modifica distintos componentes del autódromo y busca adecuar su infraestructura a las condiciones de seguridad, accesibilidad y funcionamiento necesarias para eventos internacionales.

En ese contexto, el circuito tiene previsto recibir al MotoGP en abril del próximo año, mientras que las nuevas instalaciones también incorporan elementos pensados para una eventual competencia de Fórmula 1 en Buenos Aires.

Con más del 60% de la obra ejecutada, la nueva pista, los boxes y garajes en construcción y las modificaciones previstas para tribunas, accesos y perímetro, el Gálvez comienza a mostrar cómo será el escenario una vez completada esta transformación.