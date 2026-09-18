Lamine Yamal sacó chapa de un detalle "poco valorado" en el gol de España a Argentina en la final

Lamine Yamal repasó la final del Mundial entre España y la Selección argentina y se detuvo en una acción que considera poco valorada por el público. El delantero de Barcelona explicó cómo su conducción en la jugada del gol de Ferrán Torres permitió generar una ventaja antes del centro de Pedro Porro, que terminó derivando en el tanto que definió el partido en el tiempo suplementario.

En una entrevista con Jorge Valdano, campeón del mundo con Argentina en México 1986, Yamal habló sobre las distintas maneras de interpretar el buen juego y fue consultado acerca de si atraer a dos o tres rivales también puede ser una forma de aportar al equipo. Su respuesta fue categórica al recordar lo sucedido durante el Mundial: "No me basta, hablando por ejemplo del Mundial".

El español reconoció, de todos modos, que generar ese tipo de situaciones tiene un valor importante para sus compañeros. "Sé que ayuda al equipo una barbaridad", sostuvo, antes de poner como ejemplo una de las acciones más determinantes de la final contra Argentina.

"Por ejemplo, la gente no se da cuenta, pero en el gol de Argentina, el de Ferrán en la final, solo con la conducción estoy con dos defensas y Pedro Porro centra solo... Yo me doy cuenta de esas cosas", explicó Yamal durante la charla con Valdano.

El delantero hizo referencia así a la acción previa al gol que le permitió a España ponerse nuevamente en ventaja en el tramo decisivo del partido. Su conducción atrajo la atención de dos defensores argentinos, mientras Pedro Porro encontró espacio para avanzar y realizar el centro que terminó en la definición de Ferrán Torres.

Yamal, sin embargo, volvió a remarcar que esa participación no fue suficiente para conformarlo con su actuación individual. "Pero no te basta cuando sabés de lo que eres capaz. No te basta con eso", afirmó.

"Los que saben de fútbol lo valoran"

A partir de esa reflexión, Valdano le preguntó si consideraba que el público suele reconocer ese tipo de aportes que no siempre quedan reflejados en una estadística. Yamal fue directo en su respuesta: "Los que saben de fútbol lo valoran".

Lamine Yamal y el detalle del gol en la final

El futbolista de Barcelona llegó al Mundial con una lesión y durante el torneo no mostró la misma explosividad que suele exhibir en su club, donde acostumbra recibir desde tres cuartos de cancha hacia adelante, encarar a los defensores y generar ventajas en el uno contra uno.

Su explicación sobre la jugada de la final estuvo relacionada precisamente con ese aspecto menos visible de su juego: la capacidad para atraer marcas y liberar espacios para otros futbolistas. Para Yamal, ese trabajo tiene incidencia en las acciones ofensivas aunque no termine directamente en una asistencia o un gol.

La autocrítica de Lamine Yamal tras ganar el Mundial

Más allá de la importancia que le atribuyó a esas acciones, Yamal fue autocrítico al analizar su actuación en el Mundial. El delantero reconoció que, pese a haber conquistado el título, no terminó conforme con su desempeño. "No salí contento después de ganar el Mundial. Lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver. En otro momento se llega a repetir el Mundial y estaría igual, aunque no hubiese lesión", sostuvo.

En ese sentido, Yamal aseguró que realizó tareas que no siempre fueron advertidas, pero también admitió que esperaba más de sí mismo. "Hice muchas cosas que la gente no vio. Para el entrenador es increíble un jugador que arrastra a tres jugadores, pero por mi rendimiento yo sé que podría haber hecho más", expresó.

El español también señaló algunos de los aspectos que todavía busca perfeccionar, entre ellos la finalización de las jugadas, la capacidad para darse "unos segundos de más delante del arco" y el manejo de la pierna derecha. De esta manera, su análisis de la final combinó la valoración de un aporte táctico que considera poco visible con una autocrítica sobre aquello que todavía pretende mejorar.