Argentina se mide ante Turquía en busca de meterse en las qualifiers de la Copa Davis 2027

Argentina, capitaneado por Javier Frana, recibe a los Otomanos en el estadio Ruca Che de Neuquén por un lugar en las Qualifiers de la Copa Davis 2027.

Argentina se enfrenta a Turquía en busca de un lugar en los Qualifiers 2027.

Argentina se enfrentará este fin de semana con su par de Turquía, por un lugar en los Qualifiers 2027 de la Copa Davis, en una serie que se llevará a cabo en el estadio Ruca Che de Neuquén.

La actividad se pondrá en marcha este sábado al mediodía con el primer partido de singles, mientras que una vez finalizado el mismo se llevará a cabo el segundo encuentro de la serie. El domingo será definitorio, ya que a las 11 de la mañana se disputará el encuentro de dobles y luego los últimos dos partidos de singles en caso de ser necesario.

Argentina se enfrenta a Turquía en busca de meterse en las Qualifiers de la Copa Davis 2027 Los jugadores argentinos convocados por el capitán Javier Frana fueron Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni.

Los elegidos por Javier Frana para enfrentar a Turquía: Cerúndolo, Navone, Tirante, Guido Andreozzi y Molteni. X @AATenis La Argentina tiene que disputar esta instancia, ya que en febrero cayó 3-2 como visitante contra Corea del Sur, en una serie que estuvo envuelta en polémica por la ausencia de las principales figuras albicelestes.

Turquía, por su parte, tendrá como representantes a Erhan Oral, Mert Alkaya, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner. Los turcos consiguieron la clasificación a esta instancia gracias al triunfo por 3-1 en la serie contra Eslovenia que se disputó a principios de febrero.