Argentina se mide ante Turquía en busca de meterse en las qualifiers de la Copa Davis 2027
Argentina, capitaneado por Javier Frana, recibe a los Otomanos en el estadio Ruca Che de Neuquén por un lugar en las Qualifiers de la Copa Davis 2027.
Argentina se enfrentará este fin de semana con su par de Turquía, por un lugar en los Qualifiers 2027 de la Copa Davis, en una serie que se llevará a cabo en el estadio Ruca Che de Neuquén.
La actividad se pondrá en marcha este sábado al mediodía con el primer partido de singles, mientras que una vez finalizado el mismo se llevará a cabo el segundo encuentro de la serie. El domingo será definitorio, ya que a las 11 de la mañana se disputará el encuentro de dobles y luego los últimos dos partidos de singles en caso de ser necesario.
Argentina se enfrenta a Turquía en busca de meterse en las Qualifiers de la Copa Davis 2027
Los jugadores argentinos convocados por el capitán Javier Frana fueron Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni.
La Argentina tiene que disputar esta instancia, ya que en febrero cayó 3-2 como visitante contra Corea del Sur, en una serie que estuvo envuelta en polémica por la ausencia de las principales figuras albicelestes.
Turquía, por su parte, tendrá como representantes a Erhan Oral, Mert Alkaya, Yanki Erel, Tuncay Duran, Arda Azkara y Kaan Isik Kosaner. Los turcos consiguieron la clasificación a esta instancia gracias al triunfo por 3-1 en la serie contra Eslovenia que se disputó a principios de febrero.
En la previa, todo indica que la Argentina no debería tener problemas para superar a Turquía, aunque nunca hay que descartar sorpresas en la Copa Davis. El ganador de la serie conseguirá un lugar en los Qualifiers del 2027, mientras que el perdedor caerá al Grupo Mundial 2.
El cronograma y horarios de la serie entre Argentina y Turquía en la Copa Davis
Sábado 19:
- Tirante vs. Alcaya
- Cerúndolo vs. Erel
Domingo 20:
- Molteni/Andreozzi vs. Duran/Azkara
- Cerúndolo vs. Alkaya
- Tirante vs. Erel
Fuente: NA