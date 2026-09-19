Los concesionarios Toyota comienzan a operar con energía renovable de YPF Luz
La alianza iniciada en 2018 para la planta de Zárate se extiende a seis puntos de venta de cuatro concesionarios Toyota.
Toyota e YPF Luz ampliaron la alianza estratégica que mantienen desde 2018 al incorporar a la red de concesionarios oficiales al esquema de abastecimiento con energía 100% renovable. La medida abarca inicialmente a seis sucursales pertenecientes a cuatro firmas: Zento (Lanús, Adrogué y Canning), BHASSA (La Pampa y Trenque Lauquen), Allianz (San Luis) y Jorge Ferro (Ciudad de Buenos Aires), con proyección de sumar nuevos puntos de venta en etapas posteriores.
El contrato firmado establece un plazo de vigencia de cinco años y contempla el suministro de aproximadamente 900 MWh anuales. Esta energía proviene de los parques eólicos Los Teros y Manantiales Behr, sumados al parque solar Zonda, todos administrados por YPF Luz. El volumen acordado equivale al consumo anual de unos 250 hogares y evita la emisión de unas 400 toneladas de gases de efecto invernadero al año.
Antecedentes en la planta de Zárate y cadena de valor
El vínculo entre ambas compañías comenzó con el abastecimiento del centro industrial de Toyota en Zárate, considerado el complejo automotriz de mayor escala en el país con una capacidad de producción de 180.000 unidades anuales de los modelos Hilux, SW4 y Hiace:
Consumo histórico: Desde 2018, la fábrica de Zárate consumió un total de 479.100 MWh de energía limpia, volumen equivalente a la demanda anual de más de 133.000 hogares.
Cobertura: El 100% del proceso productivo de la planta se realiza con suministro de fuentes renovables.
Extensión de la red: Tras implementarse en la producción e integrarse a la red de proveedores, el programa alcanza la fase de comercialización y posventa.
Estrategia ambiental y Objetivos 2050
La incorporación de los puntos de venta se enmarca en los Objetivos Ambientales Globales 2050 de la firma japonesa, que buscan neutralizar las emisiones de CO2 en todo el ciclo de vida de los vehículos, abarcando desde la fabricación de componentes hasta la atención al cliente en los locales comerciales.