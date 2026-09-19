La alianza iniciada en 2018 para la planta de Zárate se extiende a seis puntos de venta de cuatro concesionarios Toyota.

Toyota e YPF Luz ampliaron la alianza estratégica que mantienen desde 2018 al incorporar a la red de concesionarios oficiales al esquema de abastecimiento con energía 100% renovable. La medida abarca inicialmente a seis sucursales pertenecientes a cuatro firmas: Zento (Lanús, Adrogué y Canning), BHASSA (La Pampa y Trenque Lauquen), Allianz (San Luis) y Jorge Ferro (Ciudad de Buenos Aires), con proyección de sumar nuevos puntos de venta en etapas posteriores.

El contrato firmado establece un plazo de vigencia de cinco años y contempla el suministro de aproximadamente 900 MWh anuales. Esta energía proviene de los parques eólicos Los Teros y Manantiales Behr, sumados al parque solar Zonda, todos administrados por YPF Luz. El volumen acordado equivale al consumo anual de unos 250 hogares y evita la emisión de unas 400 toneladas de gases de efecto invernadero al año.

Los concesionarios Toyota comienzan a operar con energía renovable de YPF Luz Toyota Antecedentes en la planta de Zárate y cadena de valor El vínculo entre ambas compañías comenzó con el abastecimiento del centro industrial de Toyota en Zárate, considerado el complejo automotriz de mayor escala en el país con una capacidad de producción de 180.000 unidades anuales de los modelos Hilux, SW4 y Hiace: