Stellantis celebra un año del centro de desmantelamiento Circular AutoPeças en Brasil

El proyecto de Stellantis redujo el impacto ambiental reciclando 862 toneladas de materiales y gestionando casi 14.000 litros de fluidos.

Stellantis cumplió el primer año de operaciones de su Centro de Desmantelamiento de Vehículos (CDV) Circular AutoPeças, ubicado en Osasco, San Pablo. La instalación, pionera en Sudamérica por ser administrada directamente por un automotriz para el despiece trazable y legal de unidades al final de su vida útil, busca reintroducir componentes en la cadena de suministro y reducir el volumen de residuos industriales.

Durante estos 12 meses, la planta procesó 1.150 vehículos, logrando la recuperación de más de 20.000 piezas para su posterior comercialización y concretando la venta de más de 11.000 componentes reutilizados con estándares de seguridad y trazabilidad.

Stellantis desmantela aproximadamente 600 vehículos y reutiliza más de 9.000 piezas Impacto ambiental y gestión de materiales reciclabes El balance del primer año de funcionamiento arrojó indicadores sobre la reducción de huella ecológica en la disposición final de autopartes y líquidos técnicos:

Materiales recuperados: Se destinaron a canales de reciclaje un total de 862 toneladas de materiales diversos.

Gestión de fluidos: Se retiraron y procesaron casi 14.000 litros de fluidos automotrices, incluyendo más de 4.600 litros de aceite de motor y 1.830 litros de líquido refrigerante .

Ahorro de recursos: La reutilización de componentes permite disminuir hasta un 80% el consumo de materias primas y hasta un 50% las emisiones de dióxido de carbono en comparación con la fabricación de repuestos 0 km. Estrategia global de las 4R y ecosistema regional La operación en Osasco responde al plan global de Economía Circular de la compañía en la región, sustentado en la metodología de las 4R (Remanufacturación, Reparación, Reutilización y Reciclaje):