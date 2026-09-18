Citroën presenta ofertas especiales para los C3 y Basalt

Citroën adelanta el Black Friday a septiembre con la campaña "Black Friday of Attitude", protagonizada por Thiaguinho. Con humor, café y una gran disposición para negociar, la campaña publicitaria sitúa al artista en su papel de Jefe de Actitud de la marca, con una misión: encontrar ofertas especiales para quienes quieran estrenar un Citroën C3 XTR o un Citroën Basalt Dark Edition este año.

La campaña de este mes, creada en colaboración con BETC HAVAS, estará disponible en las redes sociales de la marca hasta el 1 de octubre.

“Queremos estar aún más cerca del consumidor, comprender sus prioridades y crear oportunidades para que puedan tener su Citroën ya en 2026. La venta anticipada del Black Friday refleja este compromiso, con condiciones especiales para dos versiones populares: la Basalt Dark Edition y el C3 XTR, que amplían la gama de opciones para diferentes perfiles y estilos de vida”, afirma Pedro Silva, director de Citroën para Sudamérica.

Con un lenguaje ligero y humorístico, el primer anuncio publicitario sitúa a Thiaguinho en su oficina, acompañado de un Citroën Basalt Dark Edition y un café. Mientras reflexiona sobre cómo hacer más accesible este logro, una ráfaga de viento pasa las páginas del calendario a noviembre, revelando la fecha del Black Friday. Entonces, surge la idea de adelantar las ofertas. «Chicos, está decidido. Voy a adelantar nuestro Black Friday de la Actitud. Y yo seré quien encuentre las mejores ofertas para ustedes. ¿Vamos?» , anuncia Thiaguinho en el anuncio.

A continuación, el responsable de la estrategia de Citroën contacta con el equipo de ventas para negociar las condiciones de la campaña. La primera oferta presentada es para el Basalt Dark Edition, con versiones desde R$ 98.990 y un tipo de interés del 0,99%.

Este modelo es ideal para clientes que valoran el estilo y la personalidad sin renunciar a un interior espacioso y un diseño atractivo. Con un aspecto deportivo, el modelo destaca por sus elementos oscurecidos, detalles en rojo y un acabado sofisticado, que realzan su presencia impactante.

En busca de condiciones más ventajosas, Thiaguinho persiste con el equipo y presenta la oferta del Citroën C3 XTR 2027, la versión tope de gama del hatchback con actitud SUV, cuyo precio baja de R$ 101.990 a R$ 89.990 al entregar su auto usado como parte de pago, además de una tasa de interés del 0,99% a 24 meses.

Esta versión, con su aspecto más aventurero, combina el mayor espacio interior de su categoría y el maletero más grande con 315 litros (VDA), además de contar con el sistema multimedia Citroën Connect de 10,25" con pantalla táctil y una nueva interfaz de fondo oscuro, alineada con biseles ultrafinos, lo que hace que el modelo sea aún más moderno.

Para ampliar su conexión con el público y ofrecer una experiencia de compra personalizada, Citroën también contará con Bot Thiaguinho, un asistente virtual en WhatsApp que, mediante su voz, guiará a los consumidores para encontrar el modelo que mejor se adapte a su perfil. Esta herramienta, basada en las preferencias de cada cliente, facilitará el acceso a información sobre las condiciones y ofertas de toda la gama de la marca.

Al contactar con el concesionario, el cliente deberá seleccionar el vehículo de su interés y completar un breve registro. Esto lo conectará directamente con el concesionario más cercano, integrando el servicio digital a la red y simplificando el proceso de compra.

Esta campaña publicitaria da continuidad a la colaboración entre Citroën y Thiaguinho, iniciada en 2025 cuando la marca patrocinó la gira del décimo aniversario de Tardezinha y estuvo presente como vehículo oficial en más de 25 ciudades. Renovada en 2026, la colaboración acompaña la gira “Bem Black”, que recorre Brasil con el Citroën Basalt Dark Edition, el SUV Coupé de la marca. Al tener a Thiaguinho como su principal imagen publicitaria este año, Citroën refuerza su vínculo con la música y la cultura brasileñas, ampliando su presencia en la vida de los brasileños y en los momentos más importantes.