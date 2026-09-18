Maserati celebra los 100 años del Tridente en la cita británica bajo la temática inspirada en La Dolce Vita.

Maserati participará como protagonista en el Goodwood Revival 2026, encuentro que en esta edición adoptó la temática "La Dolce Vita" para rendir homenaje a la cultura, el diseño y el automovilismo italiano de las décadas de 1940, 1950 y 1960. El Turning Circle, sector central del trazado británico, fue reconfigurado para reflejar la herencia del país transalpino durante las jornadas de actividad.

La presencia de la firma de Módena está respaldada por el departamento Maserati Classiche, encargada de exhibir vehículos pertenecientes a la Colección Panini para conmemorar el centenario del símbolo del Tridente y recordar la victoria del Tipo 26 en la Targa Florio de 1926, hito inicial de la marca en la competición internacional.

Maserati llega al Goodwood Revival 2026 con autos históricos Maserati Programa de carreras y la Batalla de Módena El cronograma deportivo de la edición 2026 sumó mayor cantidad de competencias en la jornada del viernes:

Batalla de Módena: Carrera especial integrada al programa que reúne a vehículos de competición representativos del Motor Valley italiano.

RAC TT Celebration: Competencia reservada para el domingo, considerada el evento de mayor relevancia en el calendario anual de Goodwood. Maserati llega al Goodwood Revival 2026 con autos históricos Maserati Modelos históricos exhibidos en Goodwood En las instalaciones del circuito se exponen tres de los desarrollos más representativos en la trayectoria de la marca: