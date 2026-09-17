BYD presenta su cartera de transporte comercial de cero emisiones más completa hasta la fecha

En la IAA Transportation 2026, BYD Commercial Vehicles presenta su gama de productos europeos más avanzada hasta la fecha, mostrando una completa variedad de soluciones de transporte eléctrico, desde la distribución urbana y las aplicaciones municipales hasta la logística regional y de larga distancia.

Basada en el enfoque único de integración vertical de BYD , la cartera combina tecnologías de vehículos patentadas, la innovadora tecnología de baterías Blade, soluciones de carga ultrarrápidas de megavatios, sistemas de almacenamiento de energía, gestión inteligente de la energía y servicios financieros en un único ecosistema diseñado para simplificar la electrificación de la flota y maximizar el tiempo de actividad operativa.

A diferencia de los fabricantes de vehículos tradicionales, BYD ofrece una solución de movilidad y energía totalmente integrada, actuando como un verdadero socio integral capaz de apoyar a los clientes durante su transición hacia el transporte de cero emisiones.

En el centro del enfoque de BYD se encuentra la convicción de que el futuro del transporte no estará definido únicamente por el vehículo, sino por la integración perfecta del vehículo, la energía, la infraestructura de carga y la operación inteligente de la flota.

Mediante su filosofía propia de Coste Total de la Movilidad (TCM, por sus siglas en inglés), BYD ayuda a los operadores a optimizar cada elemento de su negocio, desde la eficiencia del vehículo y el rendimiento de la carga hasta la adquisición de energía, la utilización de la infraestructura y la gestión del ciclo de vida.

Así es el BYD ETT 44

El protagonista de la exhibición es el nuevo BYD ETT 44, el tractor eléctrico de servicio pesado insignia de la compañía y la expresión más potente de la visión de BYD para el futuro del transporte de larga distancia.

Diseñado desde cero como una plataforma eléctrica nativa, el ETT 44 combina alto rendimiento, capacidad de carga ultrarrápida, tecnología de batería avanzada y ergonomía centrada en el conductor dentro de una arquitectura específicamente diseñada para maximizar la productividad.

Sin embargo, el ETT 44 representa algo más que un logro tecnológico.

Como modelo insignia de la gama de camiones BYD, encarna una nueva dirección de diseño para vehículos comerciales, demostrando cómo la funcionalidad, la innovación y el atractivo emocional pueden coexistir dentro de un camión moderno de servicio pesado.

Su estilo distintivo, sus proporciones dinámicas y su refinada identidad visual se han desarrollado para generar un reconocimiento inmediato y reforzar la ambición de BYD de convertirse en una fuerza líder en el transporte comercial europeo.

La batería Blade del ETT 44 cuenta con una garantía estándar de 10 años o 1,2 millones de kilómetros, muy superior a las garantías de 2 a 3 años para el vehículo base y de 6 a 8 años para la batería que se ofrecen habitualmente en el mercado europeo, donde la cobertura extendida suele ser una opción de pago. Gracias al enfoque de Coste Total de la Movilidad (TCM) de BYD, que gestiona el vehículo, el consumo energético, la tarificación eléctrica, la infraestructura de carga, las operaciones y la financiación como un sistema único y optimizado, el ETT 44 está diseñado para ofrecer a los operadores de flotas total confianza durante todo el ciclo de vida del vehículo.

El vehículo introduce un lenguaje de diseño audaz y seguro que refleja los mismos atributos que se encuentran en la estrategia tecnológica de BYD: innovación, integración, eficiencia y ambición con visión de futuro.

El lanzamiento principal del ETT 44 está respaldado por una gama completa de vehículos comerciales eléctricos, que incluye camiones rígidos, soluciones profesionales y tractores de patio, todos ellos con la misma base tecnológica y enfoque de ecosistema.

En conjunto, demuestran la capacidad de BYD para ofrecer a sus clientes una vía totalmente integrada hacia la electrificación, respaldada por su experiencia interna en desarrollo de vehículos, tecnología de baterías, infraestructura de carga, almacenamiento de energía y gestión energética.