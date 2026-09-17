Audi A2 e-tron: inicio de producción con desarrollo récord y mayor automatización

Las primeras unidades del eléctrico salieron de la planta de Audi tras acortar en 21 meses su tiempo de desarrollo.

Audi comenzó oficialmente la fabricación en serie del Audi A2 e-tron en su planta principal de Ingolstadt, Alemania. La salida de las primeras unidades de línea de montaje contó con la presencia del Ministro-Presidente de Baviera, Markus Söder, marcando el inicio de una etapa orientada a la eficiencia operativa.

El tiempo de desarrollo del vehículo se redujo en 21 meses respecto a proyectos anteriores gracias a la optimización de procesos y la maduración temprana en la fase de preproducción.

Audi A2 e-tron Audi Reducción de complejidad y logística con la "cadena de perlas" El modelo fue diseñado con una menor cantidad de referencias de piezas, lo que permitió disminuir el número de centros logísticos necesarios y optimizar el espacio de almacenamiento interno:

Secuenciación fija: Por primera vez en Ingolstadt se aplica el principio de producción denominado "cadena de perlas" (ya utilizado en Neckarsulm). La secuencia exacta de los pedidos se fija seis días antes de iniciar el montaje.

Suministro directo: Esta programación previa permite a los proveedores empaquetar y entregar los componentes en el orden preciso de armado, eliminando áreas intermadias de almacenamiento y secuenciación en la fábrica. Líneas flexibles y reutilización de componentes industriales La producción del A2 e-tron se integró a las estructuras existentes de la planta sin necesidad de construir instalaciones desde cero:

Línea compartida: Las carrocerías del A2 e-tron se fabrican en la misma línea que las del Audi A3 .

Reciclaje de equipamiento: Se reutilizan más de 1.200 componentes de producción de otros modelos de la marca, incluyendo pistolas de soldadura robóticas y cerca de 250 robots. Audi A2 e-tron Audi Automatización avanzada y robótica guiada por cámara El ensamblaje del vehículo suma procesos automatizados inéditos para el complejo industrial: