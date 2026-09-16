Mercedes AMG revela el CLE 646 Special Edition: 30 unidades agotadas de 646 CV

Basado en el CLE Coupé y fabricado a mano en Affalterbach, este modelo de Mercedes elimina la tracción integral para enviar toda la potencia al eje trasero.

Mercedes AMG oficializó el lanzamiento del Mercedes-AMG CLE 646 Special Edition, un coupé de ultra alto rendimiento desarrollado en la sede central de Affalterbach. Este modelo se convierte en el segundo integrante de la serie Mythos de Mercedes-Benz (tras el PureSpeed), una línea dedicada a vehículos de colección en series estrictamente limitadas.

Concebido como un proyecto enfocado en la dinámica de conducción pura, el vehículo elimina el sistema de tracción total de la plataforma base del CLE para enviar la totalidad de sus prestaciones al eje trasero. Su producción está limitada a solo 30 unidades para todo el mundo, las cuales fueron adjudicadas en su totalidad antes del debut oficial.

Motor V8 biturbo de 646 CV y escape de titanio Akrapovi El corazón mecánico del vehículo es una evolución del bloque V8 AMG M177 EVO de 4.0 litros, ajustado mecánicamente para optimizar su respuesta bajo exigencia en pista:

Rendimiento: Desarrolla 646 CV (475 kW) y un torque máximo de 850 Nm entre las 2.500 y las 4.500 rpm.

Cigüeñal plano: Reduce la masa giratoria para lograr una subida de vueltas más ágil y una respuesta inmediata del acelerador.

Refrigeración reforzada: Posee tres circuitos independientes (alta temperatura para el motor y baja temperatura para la admisión, aceite de transmisión y sistema de 48V).

Escape especial: Desarrollado junto al especialista Akrapovi en titanio para reducir el peso y mejorar el flujo de gases. Mercedes AMG revela el CLE 646 Special Edition Mercedes Tracción trasera exclusiva, transmisión AMG SPEEDSHIFT y prestaciones A diferencia del modelo de serie con tracción integral 4MATIC+, la edición especial transmite la potencia de manera exclusiva a las ruedas posteriores:

Diferencial electrónico: Incorpora un diferencial autoblocante en el eje trasero que distribuye el par de forma variable y permite maniobras de derrape controladas mediante el sistema AMG TRACTION CONTROL de nueve etapas.

Caja de cambios: Transmisión automática AMG SPEEDSHIFT TCT 9G de nueve velocidades con convertidor de par y función de sincronización de revoluciones.

Aceleración y velocidad: Registra un tiempo de 0 a 200 km/h en 11,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 310 km/h. Chasis de competición, suspensión KW de cuatro vías y frenos cerámicos El conjunto dinámico fue rediseñado con componentes derivados del automovilismo deportivo para asegurar precisión estructural y resistencia al fatigo: