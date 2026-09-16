Todo sobre el nuevo BMW Serie 3: plataforma, motor 3.0 Turbo de 443 CV y tracción xDrive

BMW ultimas las pruebas de desarrollo de la nueva generación con motores de combustión e hibridación ligera de 48V.

BMW ingresó en la fase final de pruebas dinámicas para la nueva generación del BMW Serie 3 con motores de combustión interna (ICE). Desarrollado bajo una estrategia de apertura tecnológica, el sedán mediano compartirá identidad estética con el BMW i3 100% eléctrico presentado en marzo de 2026, adoptando los trazos exteriores e interiores del lenguaje de diseño Neue Klasse.

Las pistas de ensayo del centro de pruebas de Miramas, en Francia, albergan los últimos ajustes del chasis tras completar ensayos en el circuito de Nürburgring Nordschleife y en las instalaciones invernales de Arjeplog, Suecia.

Diseño Neue Klasse e interior con BMW Panoramic iDrive La arquitectura estética del vehículo mantiene las proporciones de un sedán deportivo con voladizos cortos, distancia entre ejes extendida y el formato de 2,5 volúmenes:

Identidad frontal: Interpretación del característico "rostro de cuatro ojos" de la marca mediante ópticas e iluminación LED integradas a la parrilla.

Diseño interior: Incorpora el sistema de pantalla y comandos BMW Panoramic iDrive impulsado por el BMW Operating System X, reduciendo botones físicos para priorizar la interacción digital y la proyección de datos en la línea de visión del conductor. BMW Serie 3 BMW Evolución del chasis, suspensión y dinámica de marcha El desarrollo del tren de rodaje buscó elevar la precisión de manejo mediante una distribución de peso equilibrada entre ambos ejes y un incremento en los anchos de vía:

Esquema de suspensión: Eje delantero de doble rótula con conjuntos resorte-amortiguador y eje trasero de cinco brazos independiente. Suma soportes de barra estabilizadora con precarga alta para limitar el balanceo.

Amortiguación: Incluye de serie amortiguadores dependientes de la carrera ajustados para este modelo. Como opcional se ofrecen la suspensión adaptativa y la suspensión adaptativa M.

Llantas y frenos: Por primera vez se ofrecen neumáticos deportivos en medida 245/35 R20 adelante y 275/30 R20 atrás. Incorpora además un sistema de frenado integrado rediseñado y una dirección variable con nueva relación de giro.

Gestión electrónica: Implementa el BMW Driving Stack, un centro de procesamiento de datos que coordina la tracción, la estabilidad y la respuesta transversal de la suspensión en tiempo real. Tope de gama: BMW M350 xDrive y función Drift Moment El modelo cumbre dentro de las opciones a combustión será el BMW M350 xDrive, una variante M Performance con puesta a punto específica de chasis y mayor rigidez torsional: