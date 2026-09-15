Imputaron a L-Gante tras los allanamientos: secuestraron una BMW y tres celulares

La Policía realizó tres allanamientos en propiedades vinculadas a Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante , y a personas de su entorno, en el marco de una investigación por amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego y violación de domicilio. Durante los procedimientos fueron secuestrados una camioneta BMW X5 y tres teléfonos celulares.

Los operativos se llevaron a cabo en dos viviendas ubicadas dentro del country Terravista y en otro domicilio de General Rodríguez . Participaron efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Moreno-General Rodríguez y personal de la Policía Departamental de Seguridad de la zona. La medida fue ordenada por la Justicia, con intervención de la UFI N° 10, a cargo de la fiscal María Florencia Toscano, y el Juzgado de Garantías N° 2.

De acuerdo con las actuaciones, el vehículo de la marca alemana habría sido utilizado por Valenzuela durante uno de los episodios que dieron origen a la denuncia. La camioneta quedó bajo custodia de los investigadores mientras avanza la causa. Además, fueron secuestrados tres teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información vinculada con los hechos investigados.

El expediente se inició a partir de la denuncia presentada por una mujer de 23 años, quien aseguró haber sido intimidada para abandonar la vivienda que ocupaba. Según la investigación, un hombre conocido como “El Oso”, señalado como tío del cantante, habría intervenido inicialmente en las amenazas y le habría exigido que dejara el inmueble en nombre de “La Mafilia”.

Días después, siempre de acuerdo con el relato incorporado a la causa, Valenzuela se habría presentado en el lugar acompañado por aproximadamente diez personas . El grupo habría ingresado al patio de la propiedad luego de abrir el portón y algunos de los presentes habrían exhibido armas para intimidar a quienes se encontraban allí . En una segunda oportunidad, uno de los acompañantes habría mostrado nuevamente un arma desde el interior de un vehículo.

L-Gante quedó formalmente imputado

Como consecuencia de los procedimientos, L-Gante, de 26 años, y otro joven identificado como E. J. A. C., también de 26 años, fueron notificados de que están formalmente imputados en la causa. La investigación contempla los delitos de amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el empleo de un arma de fuego y violación de domicilio, considerados en concurso real.

Los investigadores llegaron hasta las propiedades allanadas luego de analizar imágenes de cámaras de seguridad y realizar tareas de inteligencia en la zona. Ese trabajo permitió establecer qué vehículos habrían estado involucrados e identificar a personas relacionadas con los episodios denunciados. Ahora, la fiscal Toscano deberá analizar los resultados de los allanamientos y los peritajes de los teléfonos celulares antes de definir las próximas medidas del expediente.

Los antecedentes judiciales de L-Gante

La nueva investigación se suma a los antecedentes judiciales que tiene Valenzuela. En octubre de 2024, el cantante recibió una condena de tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas. Aquella causa también había incluido un episodio ocurrido en 2022, cuando un vecino lo denunció por una supuesta amenaza con un arma y, luego de un allanamiento, fue encontrada una réplica.

En otro tramo de ese proceso se analizaron los hechos por los que L-Gante había sido detenido en junio de 2023 y permaneció casi tres meses privado de su libertad. En ese juicio, el juez Ignacio Racca lo absolvió de la acusación por privación ilegítima de la libertad y tampoco consideró probado que hubiera utilizado un arma de fuego en ese episodio.