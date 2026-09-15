"Te voy a dar un tiro": la fuerte denuncia contra L-Gante y el relato de la mujer

La mujer que denunció a L-Gante por presuntas amenazas habló este martes en televisión y contó detalles del episodio que derivó en una investigación judicial contra el cantante. Según su relato, el artista llegó a la vivienda acompañado por un grupo de personas.

“Vino con armas para sacarnos de acá”, aseguró la víctima. A su vez, explicó que sus hijos se encontraban en la propiedad al momento del episodio y que decidió realizar la denuncia. “Estaban mis hijos y yo hice la denuncia como corresponde”, sostuvo.

La denunciante relató que L-Gante habría llegado al domicilio junto con un grupo de personas y que el objetivo era obligarlos a abandonar la vivienda, que según la investigación estaría vinculada con la familia del cantante: " Vino a amenazarnos con diez personas más. Estaban todos armados. Fueron dos segundos. Bajaron de la camioneta, entraron hasta al patio y le hablaron más que nada a mi pareja”, contó.

Según su testimonio, el cantante le habría dado a su pareja un plazo de una hora para abandonar el lugar: "Elián le dijo: ‘ Mirá que a vos te cruzo por todos lados. Te voy a dar un tiro, te doy una hora para que te vayas’ ”, relató la mujer.

También aseguró que, durante el episodio, L-Gante les habría advertido que, si no abandonaban la propiedad, iba a prender fuego el lugar: "Elián nos decía que nos daba una hora para que nos vayamos porque si no iba a prender fuego todo ". Las declaraciones forman parte del testimonio público de la denunciante y deberán ser contrastadas con el resto de las pruebas incorporadas a la investigación judicial.

"Te doy una hora para que te vayas", le habría dicho L-Gante a la mujer denunciante. Instagram oficial de L-Gante/ @lgante_keloke.

La mujer aseguró que no quería perjudicar a L-Gante

Durante la entrevista, la denunciante contó además que conocía al cantante y que su intención inicial no era perjudicarlo judicialmente. En charla con El Trece, le consultaron si conocía a L-Gante y la mujer respondió: “Hice la denuncia y no quería hundirlo a él. Lo conozco del barrio, siempre lo escuchamos. Mi hijo tiene una foto con él. Lo queremos en mi familia, es el artista del barrio”.

También explicó que había planteado la posibilidad de retirar la denuncia si el cantante se acercaba a pedirle disculpas: "En mi denuncia dije que si él me pedía disculpas, yo levantaba la denuncia, pero nunca se acercaron a hablar".

La investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por la joven de 23 años. Según el expediente, inicialmente habría sido intimidada por un hombre conocido como “El Oso”, señalado como tío de L-Gante. De acuerdo con la denuncia, el hombre le habría exigido que abandonara la vivienda y habría mencionado a “La Mafilia” al realizar las amenazas.

Allanamientos e imputación

La investigación avanzó a partir del análisis de cámaras de seguridad y de tareas de campo realizadas por los investigadores. Ese trabajo habría permitido identificar vehículos, personas vinculadas con los hechos y tres inmuebles relacionados con el expediente. A partir de esos elementos, la Justicia ordenó tres allanamientos en General Rodríguez. Durante los procedimientos fueron secuestrados una camioneta BMW X5 y tres teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes.

L-Gante fue notificado formalmente de su imputación y quedó informado de sus derechos y garantías, al igual que otro hombre involucrado en la causa. El expediente quedó caratulado como amenazas simples, amenazas coactivas agravadas por el uso de un arma de fuego y violación de domicilio, todos considerados en concurso real.

Ahora, la fiscal María Florencia Toscano deberá analizar el resultado de los allanamientos y los peritajes sobre los dispositivos electrónicos antes de determinar las próximas medidas de la investigación.