General Motors presentó la estrategia “Manejemos al Futuro”, orientada a acompañar la evolución del negocio de Posventa a partir de cinco ejes estratégicos.

General Motors Argentina realizó en sus oficinas de Vicente López el e-Talks “Aceleremos Juntos Hacia el Futuro”, una jornada de negocios que reunió a líderes de GM, distribuidores y actores clave de su ecosistema de posventa con el objetivo de fortalecer la estrategia comercial, compartir la visión de futuro del negocio e impulsar nuevas oportunidades vinculadas al e-commerce.

El encuentro puso el foco en la evolución de la posventa de Chevrolet, tanto en el negocio de repuestos originales de la marca como en la oferta multimarca de ACDelco.

General Motors presentó su estrategia "manejemos el futuro" General Motors Argentina reunió a su red de posventa para acelerar nuevas oportunidades de negocio En ese marco, General Motors presentó la estrategia “Manejemos al Futuro”, orientada a acompañar la transformación del negocio de Posventa y estructurada en cinco ejes: canales y digitalización, mercado independiente, producto, Mercado Libre y comercio electrónico.

El equipo compartió la evolución de los principales indicadores del negocio y analizó los desafíos y oportunidades que se presentan hacia adelante. Asimismo, se abordó la estrategia para los distintos canales de venta de repuestos, con el objetivo de fortalecer su desarrollo, potenciar las herramientas disponibles y acompañar las nuevas necesidades del mercado.

En un contexto en el que los hábitos de compra continúan evolucionando y los canales digitales adquieren un rol cada vez más relevante, “Aceleremos Juntos Hacia el Futuro” fue concebido como un espacio para alinear prioridades, compartir aprendizajes y potenciar las capacidades de la red para responder a las nuevas demandas de los clientes.