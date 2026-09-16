General Motors Argentina reunió a su red de posventa para acelerar nuevas oportunidades de negocio
General Motors presentó la estrategia “Manejemos al Futuro”, orientada a acompañar la evolución del negocio de Posventa a partir de cinco ejes estratégicos.
General Motors Argentina realizó en sus oficinas de Vicente López el e-Talks “Aceleremos Juntos Hacia el Futuro”, una jornada de negocios que reunió a líderes de GM, distribuidores y actores clave de su ecosistema de posventa con el objetivo de fortalecer la estrategia comercial, compartir la visión de futuro del negocio e impulsar nuevas oportunidades vinculadas al e-commerce.
El encuentro puso el foco en la evolución de la posventa de Chevrolet, tanto en el negocio de repuestos originales de la marca como en la oferta multimarca de ACDelco.
General Motors presentó su estrategia "manejemos el futuro"
En ese marco, General Motors presentó la estrategia “Manejemos al Futuro”, orientada a acompañar la transformación del negocio de Posventa y estructurada en cinco ejes: canales y digitalización, mercado independiente, producto, Mercado Libre y comercio electrónico.
El equipo compartió la evolución de los principales indicadores del negocio y analizó los desafíos y oportunidades que se presentan hacia adelante. Asimismo, se abordó la estrategia para los distintos canales de venta de repuestos, con el objetivo de fortalecer su desarrollo, potenciar las herramientas disponibles y acompañar las nuevas necesidades del mercado.
En un contexto en el que los hábitos de compra continúan evolucionando y los canales digitales adquieren un rol cada vez más relevante, “Aceleremos Juntos Hacia el Futuro” fue concebido como un espacio para alinear prioridades, compartir aprendizajes y potenciar las capacidades de la red para responder a las nuevas demandas de los clientes.
“La posventa es una parte fundamental de la experiencia que construimos con nuestros clientes a lo largo de toda la vida útil de sus vehículos. Este encuentro nos permite trabajar junto a nuestra red y nuestros distribuidores en una estrategia común, aprovechando las oportunidades que ofrece el e-commerce para acercar soluciones de calidad de una manera cada vez más simple, ágil y accesible”, señaló Daniel Álvarez, Gerente Senior de Operaciones de Posventa de General Motors América del Sur.
Con “Manejemos al Futuro”, GM impulsa una agenda de transformación de la Posventa basada en la evolución de los canales, la digitalización, el desarrollo del mercado independiente y la generación de nuevas oportunidades comerciales. La estrategia busca acompañar el crecimiento del negocio y fortalecer las capacidades de cada uno de sus canales en Argentina.
Entre los líderes que participaron se encontraban Daniel Álvarez, Gerente Senior de Operaciones de Posventa de General Motors América del Sur; Livia Augusto, IAM & Sales Administration Manager de General Motors South America; João Jacob, IAM Supervisor General Motors South America; Pedro Moraes, Supervisor de e-Commerce de General Motors South America; Luis Felipe Teixeira, Director Comercial de Accesorios de General Motors América del Sur; y Silvina Melidoni, Gerente Comercial de Posventa de GM Argentina, Paraguay y Uruguay, quienes compartieron distintas perspectivas sobre la evolución del negocio y las oportunidades de crecimiento de la posventa en la región.
Con este tipo de iniciativas, General Motors Argentina continúa profundizando el trabajo conjunto con su red y sus socios comerciales, promoviendo la innovación y el desarrollo de un ecosistema de posventa cada vez más conectado, competitivo y orientado a las necesidades de los clientes.