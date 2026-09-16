Gilera Argentina presenta la nueva línea Smash con Freno Fácil Frontal

Gilera Argentina presenta su línea 2026 bajo el concepto “MÁS GILERA”, una evolución de producto que incorpora nuevas soluciones de uso y equipamiento en el modelo más representativo de la marca: la Smash.

Los modelos de la línea 2026 ya se encuentran disponibles para entrega inmediata en la red oficial de concesionarios de todo el país . Con fabricación nacional desde 1953, planta propia y una extensa red de concesionarios.

La principal novedad de la línea Gilera Smash es la incorporación del Freno Fácil Frontal, una configuración que traslada el accionamiento del freno trasero al manubrio. De esta manera, los dos comandos de freno quedan en un mismo lugar y al alcance de las manos, permitiendo accionar el frenado sin necesidad de coordinar la mano y el pie.

La propuesta pone el foco especialmente en quienes acceden por primera vez a una moto . Al concentrar el control del frenado en el manubrio, el Freno Fácil Frontal busca hacer más intuitivo ese primer contacto con la conducción, y reducir una de las barreras de entrada al mundo de las dos ruedas.

“Para muchas personas, una Smash representa su primera experiencia con una moto. Con Freno Fácil buscamos que ese primer contacto resulte simple e intuitivo desde el comienzo. MÁS GILERA también significa acercar la categoría a nuevos usuarios, pensando el producto para que dar ese primer paso sea más fácil. Esa primera moto es, muchas veces, la que cambia la vida cotidiana de toda una familia”, señaló Tomás Sutton, Director Comercial, Marketing y Postventa de Gilera Argentina.

Especificaciones técnicas y equipamiento de serie

En toda la familia Smash 2026, ambos comandos de frenado se accionan desde el manubrio, sin pedal de freno trasero, integrando el sistema de frenado combinado CBS de serie en todas sus versiones, incluida la versión de entrada.

En las versiones Smash Full, Smash R Full y Smash R Tuning, el Freno Fácil Frontal y el sistema CBS se combinan con doble freno de disco.

Toda la gama Smash 2026 incorpora además equipamiento funcional para el uso cotidiano:

Iluminación Full LED en toda la familia.

Puertos de carga USB-A y USB-C de serie.

Parrilla trasera en versiones Smash VS y Smash Full.

"Cada generación tiene su propia manera de moverse por la ciudad, y el trabajo de Gilera desde 1953 fue acompañar esos cambios. MÁS GILERA es esa lectura hecha producto: el Freno Fácil es el primer paso, y en los próximos meses vamos a presentar nuevas versiones con inyección electrónica y nuevos niveles de equipamiento que amplían la propuesta de la marca."

"Lo que estamos presentando hoy es el comienzo de un año de cambios importantes para Gilera. Venimos trabajando hace tiempo en una renovación profunda del portfolio, y en los próximos meses seguiremos presentando nuevas versiones con inyección electrónica y más equipamiento, en segmentos muy distintos entre sí. La forma de moverse en la ciudad cambió y nosotros nos estamos moviendo con ella." Señaló Javier Soriano CEO de Gilera Argentina.

Campaña nacional de la Gilera Smash

El lanzamiento de la nueva línea Smash 2026 estará acompañado por una campaña nacional con presencia en medios digitales, vía pública, radio, PNTs, influencers y activaciones de marca, reforzando la presencia de la nueva gama en todo el territorio nacional.