El Kia PV7 amplía su gama de vehículos eléctricos de potencia con mayor capacidad y flexibilidad

Kia presentó el PV7 en la feria IAA Transportation 2026 en Hannover, Alemania. El PV7 , el segundo modelo de la plataforma totalmente eléctrica Platform Beyond Vehicle (PBV) de Kia, amplía la oferta de la marca en el segmento de vehículos comerciales ligeros (LCV).

Disponible en versiones de carga y pasajeros, el PV7 combina rendimiento eléctrico, un espacio interior flexible y tecnología conectada para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones empresariales y de movilidad. Construido sobre la arquitectura E-GMP.S de Kia , específica para vehículos eléctricos, cuenta con un diseño de piso plano que maximiza el espacio interior y la flexibilidad, además de soluciones que ayudan a los clientes a lograr una mayor productividad en sus operaciones diarias y a obtener mejores resultados comerciales.

Partiendo de la base establecida por el PV5, nombrado Furgoneta Internacional del Año 2026 , el PV7 amplía la escala y el alcance de la oferta de Kia para PBV. Sus mayores dimensiones y su mayor potencial de aplicación permiten a Kia atender una gama más amplia de necesidades de los clientes, desde flotas, logística y operaciones de transporte hasta pequeñas y medianas empresas y movilidad personal. La estrategia de Kia para el PV7 se basa en tres pilares orientados al negocio: hardware, software y servicio.

A nivel de hardware , el PV7 se basa en la arquitectura E-GMP.S de Kia , dedicada a vehículos eléctricos, aprovechando la probada experiencia de Kia en vehículos eléctricos y el Sistema de Carrocería Flexible 1 para admitir una amplia gama de estilos de carrocería, derivados y modelos de conversión adaptados a diversas necesidades operativas. Esta completa gama permite que el PV7 funcione como una herramienta a medida para cada negocio, brindando a los clientes la flexibilidad de adaptar el vehículo a sus requisitos operativos específicos.

A nivel de software, Kia ofrece el Portal de Soluciones Empresariales de Kia, que facilita la gestión de flotas, la carga, el mantenimiento y las operaciones diarias. El Sistema de Gestión de Flotas (FMS) estandarizado y las API de datos de vehículos conectados, adaptadas a las necesidades operativas de los clientes, ayudan a mejorar la visibilidad de la flota y a optimizar las operaciones diarias.

Además, Kia ofrece servicios Uptime especializados que garantizan la disponibilidad del vehículo mediante monitorización en tiempo real, diagnósticos predictivos y gestión proactiva del mantenimiento. En conjunto, estas soluciones conectadas están diseñadas para minimizar las interrupciones operativas y respaldar el compromiso de Kia con la excelencia en el servicio.

El servicio personalizado de Kia para empresas se centra en servicios específicos para vehículos comerciales ligeros (PBV), diseñados para brindar soporte personalizado en diversas operaciones comerciales, reducir el costo total de propiedad y aumentar el tiempo de actividad del vehículo. Kia planea ampliar la gama del PV7 a 23 variantes tras su lanzamiento en 2027, y el PV9 le seguirá en 2029, ampliando aún más la gama de PBV y las soluciones de movilidad de la marca.

¿Cuál es el concepto de desarrollo detrás del Kia PV7?

Diseñado como un vehículo versátil y adaptado a las necesidades empresariales, el PV7 se basa en el concepto "Tool Box" de Kia , que se centra en la creación de vehículos optimizados para las necesidades específicas de cada cliente. Mientras que el concepto "Open Box" del PV5 enfatiza la flexibilidad urbana, el PV7 se ha desarrollado para ofrecer mayor capacidad y carga útil para entornos operativos más exigentes y aplicaciones a mayor escala.

También se ha diseñado teniendo en cuenta las necesidades prácticas de conductores, operadores y pasajeros, con características que reducen el esfuerzo físico durante la entrada y la carga, mejoran la usabilidad y la comodidad, y favorecen un funcionamiento más seguro y eficiente.

¿Qué prestaciones, conectividad y capacidades eléctricas ofrece el Kia PV7?

Kia ha desarrollado las capacidades eléctricas del PV7 no solo en función de los requisitos normativos, sino también como herramientas para impulsar la innovación empresarial, la productividad y la eficiencia operativa.

Sistema de propulsión y autonomía: El PV7 se ofrece con dos opciones de baterías de níquel-cobalto-manganeso (NCM): 71,5 kWh y 96,2 kWh. Según el mercado y la configuración, el sistema de propulsión eléctrico entrega hasta 200 kW y 420 Nm de par a las ruedas delanteras. La tracción delantera es de serie, y se prevé una variante con tracción total como incorporación futura. La variante Long Range Cargo ofrece una autonomía totalmente eléctrica (AER) de más de 460 km según el ciclo WLTP.

Carga rápida: La arquitectura de 800 V del PV7 permite una carga del 10 al 80 % en aproximadamente 20 minutos utilizando un cargador rápido de CC de 350 kW (TBC) , lo que ayuda a reducir el tiempo de inactividad. Como novedad para Kia, el PV7 también ofrece dos puertos de carga, incluyendo un puerto de carga CA/CC frontal y un puerto de carga CA lateral trasero opcional, lo que proporciona mayor flexibilidad en una gama más amplia de entornos de estacionamiento y carga. 3

Experiencia conectada: Pleos Connect, basado en Android Automotive OS, ofrece una experiencia en el vehículo similar a la de un smartphone mediante navegación conectada, diseños de pantalla flexibles, una tienda de aplicaciones abierta con aplicaciones empresariales propias y de terceros, y actualizaciones inalámbricas. La plataforma incorpora Gleo AI 4 , un asistente de voz con inteligencia artificial que permite controlar las funciones del vehículo, la navegación y la mensajería mediante lenguaje natural.

Capacidad práctica del vehículo eléctrico: la funcionalidad Vehículo a Carga (V2L) permite que el PV7 alimente y cargue herramientas, equipos de oficina y otros dispositivos a través de tomas de corriente exteriores e interiores, mientras que un modo de conducción específico para cargas pesadas ayuda a la variante Cargo a mantener un rendimiento de conducción estable adaptándose a las diferentes condiciones de carga.