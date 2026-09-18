BYD lanza en Argentina la preventa del Ti7: SUV súper híbrido premium de 350 CV
El SUV de BYD ofrece una autonomía combinada de hasta 1.015 km y permite recorrer 115 km en modo completamente eléctrico.
BYD anunció el inicio de la preventa del BYD Ti7, un SUV súper híbrido que marca la llegada de la tecnología DM-p (Dual Mode Performance) al mercado local. Con una carrocería de más de cinco metros de largo, el modelo busca posicionarse en el segmento premium.
Plataforma DM-p, motorización y prestaciones
La arquitectura súper híbrida del modelo prioriza el impulso eléctrico y suma la asistencia de un motor térmico según los requerimientos de manejo:
Esquema motriz: Integra dos motores eléctricos (uno en cada eje) acompañados por un propulsor térmico de alta eficiencia.
Potencia y torque: Desarrolla una potencia combinada superior a los 350 CV y un par máximo de 630 Nm.
Aceleración: Completa el ensayo de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos.
Tracción: Sistema de tracción integral inteligente (AWD) con gestión electrónica de la entrega de fuerza a las cuatro ruedas.
Autonomía, consumo y función V2L
El paquete de baterías y el depósito de combustible otorgan una cobertura extendida para trayectos urbanos y en ruta:
Autonomía combinada: Alcanza hasta 1.015 kilómetros (bajo ciclo NEDC).
Modo 100% eléctrico: Permite realizar hasta 115 kilómetros sin utilizar el motor de combustión.
Consumo y tanque: Homologa un consumo medio de 5,9 litros cada 100 kilómetros y cuenta con un tanque de combustible de 60 litros.
Tecnología V2L: Ofrece una capacidad de carga bidireccional de 6,6 kW para suministrar energía a dispositivos externos.
Chasis, suspensión DiSus-C y capacidades todoterreno
El planteo dinámico reúne componentes para el filtrado de asperezas y la circulación fuera del asfalto:
Suspensión adaptativa: Incorpora el sistema DiSus-C, que modifica la firmeza de la amortiguación en tiempo real.
Geometría y maniobrabilidad: Posee un despeje del suelo de 190 mm y la función Giro Tanque para reducir el radio de giro en espacios estrechos.
Asistencias Off-Road: Suma modo reptación para avance controlado a baja velocidad y programas específicos de conducción para barro, arena, nieve y montaña.
Equipamiento interior y conectividad
El habitáculo del Ti7 fue configurado para albergar a sus ocupantes con foco en el confort y el almacenamiento:
Habitabilidad: Asientos de cuero sintético con regulación eléctrica, calefacción, ventilación y función de masajes. Climatizador trizona con filtro CN95 y heladera integrada en la consola central.
Carga: La capacidad de baúl asciende a 1.813 litros con la segunda fila de asientos rebatida.
Pantallas e infoentretenimiento: Pantalla multimedia giratoria de 15,6 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, instrumental digital de 10,25 pulgadas, proyector Head-Up Display (W-HUD) y sistema de audio con 14 parlantes.
Carga de dispositivos: Incluye cargador inalámbrico de 50 W y conectores USB en ambas filas.
Comercialización y reserva
Las unidades del BYD Ti7 ya se pueden reservar en la red oficial de la marca en Argentina mediante un anticipo de USD 500 (o su equivalente en moneda nacional).