Leapmotor presenta su postventa con las mejores condiciones en términos de mantenimiento y servicios

La experiencia de un vehículo no termina cuando sale del concesionario. Para Leapmotor , la llegada a la Argentina implica también ofrecer un ecosistema de postventa preparado para acompañar una nueva generación de movilidad. En este sentido, uno de los principales diferenciales de la marca es contar desde el inicio con el respaldo de Stellantis , que aporta su infraestructura, experiencia, capacidad técnica y red de atención en el país.

Esta propuesta combina especialización en vehículos electrificados y una estructura de servicios ya consolidada , con el objetivo de brindar una experiencia ágil, confiable y previsible durante todo el ciclo de vida de sus productos.

Además de contar con una red de 20 e-Expert Centers especializados en vehículos Leapmotor, Stellantis se encuentra trabajando en la próxima implementación de un nuevo Servicio de Contención , diseñado para ampliar la cobertura y brindar asistencia a los clientes Leapmotor ante situaciones de emergencia en cualquier punto del país.

Apalancándose en la capilaridad de la red de postventa de Stellantis , este servicio permitirá que los clientes puedan recurrir a cualquiera de los más de 300 puntos de postventa de las marcas del grupo para recibir contención, orientación y coordinación de la asistencia, sin realizar intervenciones técnicas sobre el vehículo.

Cuando corresponda, se coordinará su traslado mediante servicio de grúa hacia el e-Expert Center Leapmotor más cercano, donde se realizará el diagnóstico y la reparación correspondiente. La iniciativa contempla además soluciones de movilidad y, de ser necesario, alojamiento por hasta cuatro noches, con el objetivo de acompañar al cliente durante todo el proceso y ofrecer una experiencia de atención integral, respaldada por la cobertura de la red de postventa de Stellantis en todo el territorio nacional.

La propuesta de postventa de Leapmotor se apoya en la infraestructura que Stellantis desarrolló durante décadas en Argentina. El grupo cuenta con una red de más de 350 concesionarios y un centro logístico de 24.000 m² destinado al almacenamiento y distribución de repuestos. Esta estructura permite integrar a Leapmotor a un ecosistema logístico consolidado, orientado a asegurar la disponibilidad de piezas y una respuesta eficiente para los clientes.

A esto se suma Mopar®, la marca de repuestos y accesorios originales de Stellantis, que acompaña a Leapmotor con piezas que cumplen con los estándares de calidad de la marca y una oferta de accesorios pensada específicamente para la experiencia de los usuarios.

La propuesta de postventa también contempla las necesidades que surgen alrededor de un vehículo electrificado. Leapmotor ofrece distintas soluciones de carga y accesorios originales, entre ellos Estación de Carga WEG de 7,4 kW y Delta de 7 kW, cargador portátil para tomas de 220 V y adaptador V2L (Vehicle to Load), que permite utilizar la energía de la batería del vehículo para alimentar dispositivos externos. De esta manera, la postventa no se limita al mantenimiento del vehículo, sino que incorpora productos y servicios que acompañan al cliente en su nueva experiencia de movilidad.

Otro de los diferenciales de Leapmotor está en la frecuencia de mantenimiento. Los servicios programados de los modelos de la marca se realizan cada 20.000 kilómetros, frente al intervalo de 10.000 kilómetros habitual en buena parte del mercado.

Además, mediante FlexCare, los clientes pueden contratar anticipadamente paquetes de mantenimiento programado de entre 2 y 6 servicios, logrando mayor previsibilidad sobre sus gastos futuros y asegurando que las revisiones sean realizadas por especialistas y con repuestos originales.

La experiencia se completa con herramientas digitales pensadas para simplificar la relación con la marca. A través del Online Booking , los clientes podrán solicitar su turno de postventa de manera online, seleccionar el concesionario de preferencia y elegir fecha y horario disponibles, evitando gestiones innecesarias y adaptando el mantenimiento a sus tiempos.

Por su parte, la E- store Leapmotor reunirá productos y servicios oficiales en un mismo espacio digital, desde accesorios y soluciones de carga hasta los Planes de Mantenimiento Programado Anticipados.

Con esta propuesta, Leapmotor busca que la incorporación de nuevas tecnologías no implique una experiencia más compleja para el usuario. Por el contrario, la marca apuesta a que la innovación del producto esté acompañada por la simplicidad del servicio.