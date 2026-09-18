El infierno que vivió Agostina, la argentina que estuvo 17 días detenida por el ICE en Estados Unidos: "Adentro es todo plata"
"Mi delito fue quedarme después de vencida mi visa”, contó Agustina Gallo, la argentina que pasó 17 días detenida por autoridades migratorias de Estados Unidos cuando quiso viajar a ver el partido de Argentina - Inglaterra.
“Nunca fui una criminal, siempre cumplí las leyes y pagué todo lo que tenía que pagar. Mi delito fue quedarme después de vencida mi visa”. Así resumió Agustina Gallo, una periodista argentina de 32 años, su experiencia tras permanecer 17 días detenida por autoridades migratorias de Estados Unidos.
“¿Vos sos Agustina?”, contó que le preguntaron siete hombres de civil que se le acercaron cuando estaba sentada en uno de los sillones frente a la puerta de embarque del aeropuerto de San Francisco, en Estados Unidos. La mujer se disponía a viajar a Atlanta para ver durante el mundial el partido de Argentina - Inglaterra. Según contó a TN, los agentes de la ICE la llevaron a un cuarto para indagarla.
Pero a los minutos la esposaron y la llevaron hasta una combi blanca sin identificación donde le colocaron cadenas en los pies, la cintura y las manos y la trasladaron junto a otras personas migrantes. Durante el viaje escuchó a los agentes referirse a las personas detenidas como “body” (cuerpo), y reírse de la situación bromeando entre ellos.
El destino fue una cárcel de California City, en medio del desierto, donde permaneció 17 días. Allí, según relató, sufrió frío constante por el aire acondicionado a bajas temperaturas, las luces estaban encendidas durante las 24 horas y las duchas no funcionaban. También describió la comida como horrible y aseguró que si una detenida no la comía, podían volver a servírsela por la noche.
Pero una de las situaciones que más la impactó fue comprobar que había mujeres que llevaban hasta dos años detenidas las quebraban psicológicamente diciéndole que la iban a trasladar o deportar a las pocas horas y eso no sucedía.
“Es un negocio”, aseguró la argentina detenida
Agustina también cuestionó el sistema económico dentro del centro de detención. “Es un negocio, porque adentro es todo plata”, afirmó.
Según explicó, las detenidas podían utilizar dinero para acceder a distintos servicios y productos. Los fines de semana podían comprar bebidas, comida, uniformes y otros elementos. También podían pagar para utilizar teléfonos, enviar mensajes o realizar videollamadas.
“Mi teoría es que cuanto más gastás allí, más tiempo te tienen”, sostuvo en la entrevista con la señal TN. Agustina contó que decidió gastar lo mínimo posible y utilizar el dinero únicamente para comunicarse con su familia y sus amigos. "Creo que por eso me soltaron rápido", especuló.
Durante el encierro, además, su familia y sus amigos consiguieron un abogado para que pudiera intervenir en su situación. Ella asegura que mientras estaba detenida tenía muy poco acceso a información sobre su propio expediente. "Pasás a ser solo un número para ellos", aseveró.
La deportación
Finalmente, Agustina fue deportada. Primero fue trasladada al aeropuerto de Bakersfield. Luego voló a Texas y finalmente fue enviada a Italia, país del que también posee ciudadanía. De hecho, se trasladaba con un pasaporte italiano dentro de Estados Unidos.
Al llegar a Italia, fue recibida y contenido por familiares que viven allí. Ahora se encuentra en México y, según relató, su abogada revisa el proceso y las presuntas irregularidades que habría encontrado en algunos documentos vinculados con su detención.