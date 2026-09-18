Mapa de riesgo por El Niño: qué zonas serán críticas y sentirán más sus efectos en Argentina

Las proyecciones de la OMM confirman que el fenómeno alcanzará su pico hacia fin de año. Todo lo que hay que saber sobre las zonas más afectadas, el nivel de los ríos y los antecedentes históricos.

Uno de los efectos de El Niño es la crecida de los ríos, lo cual aumentará las chances de inundaciones.

Con una probabilidad superior al 90% de alcanzar una intensidad muy fuerte, El Niño ya llegó al Pacífico ecuatorial y se extenderá hasta febrero de 2027, arribando a la Argentina este mes. Si bien el Litoral y el Nordeste (NEA) concentran las alertas más altas por crecidas e inundaciones, el resto del país presenta diversos matices y exige una vigilancia permanente frente a eventos climáticos extremos.

¿Cuáles serán las regiones más afectadas por El Niño en Argentina? El impacto no es homogéneo en todo el territorio, destacándose zonas específicas:

El Litoral y el NEA: Es la zona donde El Niño tiene mayor injerencia. Las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa concentran la probabilidad más alta de registrar lluvias superiores a la media entre noviembre y marzo, afectando especialmente a las localidades costeras de la cuenca del Plata.

Es la zona donde El Niño tiene mayor injerencia. Las provincias de concentran la probabilidad más alta de registrar lluvias superiores a la media entre noviembre y marzo, afectando especialmente a las localidades costeras de la cuenca del Plata. Cuyo, región pampeana y resto del país: Los pronósticos del SMN indican una señal mucho menos marcada, con probabilidad de lluvias por encima de lo normal en el oeste de Cuyo, La Pampa, el sudoeste bonaerense y el noreste de la Patagonia. Fuera del Litoral, la relación entre El Niño e inundaciones no es directa debido a la topografía, la humedad y el drenaje. Realizado con IA Los ríos Paraná y Uruguay, en alerta ante posibles crecidas Ante la proximidad de la llegada de El Niño, hay que tener en cuenta cuáles son los ríos que pueden verse también afectados. Los cursos fluviales presentan dinámicas muy diferentes frente a las precipitaciones abundantes:

Río Uruguay: Sus crecidas son rápidas y violentas , caracterizadas por picos breves que ascienden en pocas horas, lo que demanda sistemas de alerta temprana altamente afinados.

Sus crecidas son , caracterizadas por picos breves que ascienden en pocas horas, lo que demanda sistemas de alerta temprana altamente afinados. Río Paraná: Presenta crecidas lentas, masivas y más previsibles. Cabe destacar que no todas las crecidas responden a este fenómeno; por ejemplo, la histórica crecida de 2014 ocurrió bajo una fase climática Neutra. ¿Cuál es el pronóstico actual para El Niño en 2026? Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el fenómeno ya se encuentra instalado y presenta las siguientes proyecciones: