Brutal tiroteo en la frontera entre Argentina y Bolivia: bagayeros se enfrentaron con Gendarmería tras un operativo

Los frecuentes incidentes entre las fuerzas federales y los pasadores informales ocultan una trama más compleja. Crece la preocupación por el uso del contrabando como cobertura para el tráfico de drogas.

En la localidad salteña de Aguas Blancas, en un paso en la frontera entre Argentina y Bolivia, hubo un fuerte enfrentamiento a los tiros entre la Prefectura y los "bagayeros", personas que ejercen el comercio de un país a otro de manera ilegal. Esto sucedió, más precisamente, a orillas del río Bermejo.

El tiroteo se desató luego de que los oficiales llevaran a cabo un operativo de control, pero se desmadró la situación. En cuanto a los bagayeros, no solo son de Bolivia, sino que también varios pertenecen a Argentina.

Video: el tiroteo en la frontera con Bolivia En esta zona crítica son habituales últimamente este tipo de enfrentamientos con Prefectura. Se trata de una vía para el narcotráfico, con gente que simula transportar mercadería pero en realidad pasa la droga de un país al otro. Es por esto que suelen llevarse a cabo los operativos, que en esta ocasión terminó de la peor manera.