Además de los citados del fútbol local, Scaloni convocó a tres futbolistas para los amistosos de la Selección

Scaloni decidió convocar a tres futbolistas de último momento para que se sumen a la Albiceleste de cara a los amistosos ante Benín, Bolivia y Burkina Faso.

Cuando todo parecía definido, Lionel Scaloni volvió a meter mano en la convocatoria de la Selección argentina y sumó tres nombres a la lista para los próximos amistosos. El entrenador decidió ampliar el grupo que trabajará en Ezeiza de cara a los encuentros que la Albiceleste disputará ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, en una nueva Fecha FIFA que tendrá a Lionel Messi como uno de sus grandes protagonistas.

Los tres futbolistas elegidos son Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez. El mediocampista de Bayer Leverkusen, el actual jugador de Toluca y el defensor del Real Betis volverán a estar bajo las órdenes de Scaloni, ya que todos habían formado parte de alguna convocatoria anterior de la Selección.

Scaloni convocó a Equi Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez La elección también marca distintos caminos dentro de la renovación que atraviesa el equipo. Fernández aparece como una alternativa para un mediocampo que tendrá modificaciones, mientras que Simón puede ofrecerle al entrenador una opción polifuncional por su capacidad para desempeñarse en diferentes sectores del campo. Gómez, por su parte, se suma a la competencia en la defensa.

#SelecciónMayor Se suman a la nómina de convocados del exterior los jugadores Ezequiel Fernández, Santiago Simón y Valentín Gómez. pic.twitter.com/l5qXBj46MU — Selección Argentina (@Argentina) September 19, 2026 Los tres se incorporarán a los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza y quedarán a disposición del cuerpo técnico para los amistosos que se disputarán en territorio argentino. La convocatoria se produce después de la final del Mundial 2026 ante España y en una etapa en la que Scaloni comienza a probar nuevas alternativas para el futuro de la Albiceleste.

Así, con estas tres incorporaciones de último momento, el entrenador completó el plantel que trabajará durante esta particular ventana internacional. Tres nombres que ya conocen la dinámica de la Selección argentina tendrán ahora una nueva oportunidad para demostrarle a Scaloni que pueden convertirse en opciones importantes dentro de la nueva etapa del equipo.