Arruabarrena dejará a un refuerzo de Boca fuera de los convocados ante San Lorenzo: el motivo

Una de las más destacadas incorporaciones de Boca en el último mercado no estará presente en el Nuevo Gasómetro para enfrentar a San Lorenzo.

Boca Juniors se prepara para el clásico contra San Lorenzo. Ese domingo desde las 14.45 se enfrentarán en el Nuevo Gasómetro por la fecha 10 del Torneo Clausura, en un duelo en el que los de la Ribera buscarán sumar un nuevo triunfo que les permita establecerse en los primeros puestos de la Zona A y la Tabla Anual.

Pese a haber jugado entresemana por la Copa Sudamericana, Rodolfo Arruabarrena tiene decidido presentar un equipo titular ante el Ciclón, aprovechando también que tuvo cinco días de descanso desde la clasificación en San Pablo. Y si bien pondrá toda la carne en el asador, se vio obligado a dejar afuera de la nómina a uno de los más destacados refuerzos del mercado de pases.

Enner Valencia no estará en el Nuevo Gasómetro por el cupo de extranjeros Valencia se perderá el partido contra San Lorenzo. @BocaJrsOficial Se trata de Enner Valencia. Si bien aún se encuentra fuera de forma y no pudo mostrar hasta el momento su mejor versión en el Xeneize, lo cierto es que el Vasco no lo excluyó de los convocados por una cuestión puramente futbolística, sino por el cupo de extranjeros.

El DT priorizó contar con los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, el uruguayo Leandro Lozano, el chileno Carlos Palacios y el paraguayo Ángel Romero. Con el límite de 5 jugadores foráneos por partido, el goleador ecuatoriano en esta oportunidad deberá ver el encuentro desde afuera.