A Morena Beltrán le preguntaron si es hincha de Boca y dijo que "actualmente" es de otro equipo: su respuesta

A pesar de que habitualmente se la relaciona con Boca, Morena Beltrán aseguró que en este momento su fanatismo está puesto en otro club.

Si bien es una tradición que en el último tiempo entró en desuso, hoy en día todavía hay muchos periodistas deportivos que prefieren no blanquear de qué club son hinchas, aunque en algunos casos haya señales que den a entender de qué cuadro son. Entre los más contemporáneos, se destaca el caso de Morena Beltrán.

Existen muchos indicios que relacionas a la joven cronista de 27 años con Boca Juniors, y aunque nunca lo confesó, muchos dan por sentado que forma parte del pueblo xeneize. Sin embargo, recientemente negó estas versiones en un stream y reveló por qué equipo "hincha actualmente".

Morena Beltrán contó que "actualmente hincha" por Huracán A Punto Clips Fue en A Punto Show, donde le preguntaron si efectivamente era una fanática confesa del elenco de la Ribera. "No, yo soy hincha de Huracán actualmente", respondió Beltrán, para sorpresa de sus entrevistadores. Y rápidamente indicó el porqué de su "fanatismo" por el Globo: "Porque Lucas (Blondel) está ahí", explicó, dejando en claro que se debe pura y exclusivamente por su novio y prometido.

"Mi familia es de Independiente", reveló en simultáneo la periodista de ESPN. Y aclaró que prefiere no comprometerse con ningún equipo por cuestiones laborales: "Realmente no soy hincha de ningún club. Soy hincha de mi trabajo en primer lugar. Me vinculé con el periodismo porque me gustaba el fútbol, el juego", aseguró.