Doble alarma en River y la Selección por Almada y Andrada: qué tienen y cuánto podrían perderse

Los dos mediocampistas de River fueron citados este sábado a la Selección argentina y terminaron siendo reemplazados por distintas molestias musculares.

Thiago Almada sintió una molestia muscular en el comienzo del partido y tuvo que dejar el campo de juego.

Thiago Almada y Tobías Andrada encendieron las alarmas en River y en la Selección argentina. Los dos mediocampistas de River fueron citados por Scaloni este sábado a la Selección argentina y terminaron reemplazados ante Huracán por molestias musculares: Almada en el cuádriceps y Andrada en el isquiotibial. Se harán estudios y están en duda para la fecha FIFA.

Almada sintió el dolor después de realizar un pase para Sebastián Driussi y rápidamente hizo gestos hacia el banco para que comenzara a prepararse Lucas Beltrán. El mediapunta intentó continuar algunos instantes, pero la molestia no cedió y terminó pidiendo el cambio. El delantero ingresó en su lugar, mientras en River quedaron encendidas las alarmas por el estado físico de una de sus principales figuras.

Almada, una preocupación para Ponzio y Scaloni Almada sintió una molestia y pidió el cambio a los 5 minutos ESPN La lesión llega justo después de que el ex Atlético de Madrid fuera incluido por Scaloni en la convocatoria para los próximos amistosos de la Selección. La Albiceleste enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre, a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6, en una serie que tendrá como escenario central la despedida de Lionel Messi. Por ahora, el grado de la lesión de Almada es desconocido y su presencia deberá definirse después de los estudios.

La preocupación también es importante para River. Almada había sido una pieza fundamental en el arranque del ciclo de Leonardo Ponzio y llegaba al partido ante Huracán después de marcar el gol del triunfo frente a Atlético Tucumán. En ese encuentro, el mediapunta había convertido sobre el final para darle al Millonario su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura.

Andrada también salió lesionado JUSTO EN EL DÍA EN QUE FUE CONVOCADO A LA SELECCIÓN ARGENTINA POR SCALONI. Tobías Andrada se lesionó ante Huracán, dejó el campo de juego con River perdiendo 1-0 y terminó LLORANDO en el banco de suplentes.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/8nr6QffGe4 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 19, 2026 La mala noche para River no terminó con la lesión de Almada. Tobías Andrada, quien había sido convocado este mismo sábado por Lionel Scaloni para la Selección argentina, también debió abandonar el partido ante Huracán por una molestia muscular. El mediocampista pidió el cambio a los 36 minutos del primer tiempo, cuando el Millonario perdía 1-0.