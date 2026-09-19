En vivo: con un golazo de Lucas Blondel, River cae 2-1 ante Huracán en el Monumental

River, que ganó los tres partidos que disputó desde que tiene como DT a Leonardo Ponzio, sufrió las bajas de Almada y Andrada en el primer tiempo.

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Tomás Galván, mediocampista de River, cubre el balón ante la doble presión del ecuatoriano Jordy Caicedo y el Colo Gil, de Huracán.

River Plate pierde 2-1 con Huracán por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un duelo clave por los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Monumenta y se puede ver a través de ESPN Premium. El árbitro es Facundo Tello, mientras que en el VAR está Fernando Echenique.

El colombiano Oscar Cortés abrio el marcador para la visita con un tiro libre desde la derecha que se cerró y sorprendió a Santiago Beltrán.

Huracán se puso 1-0 ante River en el Monumental Cortés puso el 1-0 de Huracán ante River ESPN Tomás Galván empató el partido con un golazo desde la medialuna del área directo al ángulo derecho de Galíndez.

Galván puso el 1-1 con un golazo Golazo de Galván para el 1-1 de River vs Huracán Fotobaires Noticia en construcción.