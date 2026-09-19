En vivo: con un golazo de Lucas Blondel, River cae 2-1 ante Huracán en el Monumental
River, que ganó los tres partidos que disputó desde que tiene como DT a Leonardo Ponzio, sufrió las bajas de Almada y Andrada en el primer tiempo.
River Plate pierde 2-1 con Huracán por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un duelo clave por los puestos de clasificación a los playoffs.
El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Monumenta y se puede ver a través de ESPN Premium. El árbitro es Facundo Tello, mientras que en el VAR está Fernando Echenique.
El colombiano Oscar Cortés abrio el marcador para la visita con un tiro libre desde la derecha que se cerró y sorprendió a Santiago Beltrán.
Huracán se puso 1-0 ante River en el Monumental
Tomás Galván empató el partido con un golazo desde la medialuna del área directo al ángulo derecho de Galíndez.
Galván puso el 1-1 con un golazo
Noticia en construcción.