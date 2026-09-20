Mazazo para River y la Selección argentina: se confirmó qué lesión tiene Thiago Almada
Tras pedir el cambio ante Huracán, Thiago Almada se hizo estudios este domingo y le detectaron una lesión muscular. Será baja por varias semanas.
No fue un simple susto. La salida de Thiago Almada a los cinco minutos del partido ante Huracán terminó con una noticia que River y la Selección argentina no querían recibir: los estudios confirmaron que el mediapunta sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo.
Confirmado: Almada se desgarró y se pierde la fecha FIFA
Los tiempos marcan que el campeón del mundo en Qatar 2022 deberá afrontar entre tres y cuatro semanas de recuperación. Es decir, es prácticamente un hecho que será desafectado de la convocatoria de la Albiceleste para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín y habrá que ver si Lionel Scaloni llama a otro jugador para reemplazarlo.
Cuándo lo recuperaría River
El calendario, al menos, le da una pequeña ayuda a River. El equipo de Leonardo Ponzio tiene previsto enfrentar a Sarmiento de Junín el 7 de octubre, aunque la fecha 11 podría sufrir una modificación y pasar para una semana después (se define este martes en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA).
A su vez, el fin de semana del 10 está programado el encuentro frente a Estudiantes de Río Cuarto, en el Monumental. En caso de respetarse ambas fechas, el ex Atlético de Madrid corre serio riesgo de perderse esos dos partidos.
Por ahora, la certeza es una sola: el desgarro obliga a frenar a Almada y también le baja la persiana a su convocatoria a la Selección.