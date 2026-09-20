Mazazo para River y la Selección argentina: se confirmó qué lesión tiene Thiago Almada

Tras pedir el cambio ante Huracán, Thiago Almada se hizo estudios este domingo y le detectaron una lesión muscular. Será baja por varias semanas.

No fue un simple susto. La salida de Thiago Almada a los cinco minutos del partido ante Huracán terminó con una noticia que River y la Selección argentina no querían recibir: los estudios confirmaron que el mediapunta sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo.

Confirmado: Almada se desgarró y se pierde la fecha FIFA Los tiempos marcan que el campeón del mundo en Qatar 2022 deberá afrontar entre tres y cuatro semanas de recuperación. Es decir, es prácticamente un hecho que será desafectado de la convocatoria de la Albiceleste para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín y habrá que ver si Lionel Scaloni llama a otro jugador para reemplazarlo.

Almada sintió una molestia y pidió el cambio a los 5 minutos ESPN Cuándo lo recuperaría River El calendario, al menos, le da una pequeña ayuda a River. El equipo de Leonardo Ponzio tiene previsto enfrentar a Sarmiento de Junín el 7 de octubre, aunque la fecha 11 podría sufrir una modificación y pasar para una semana después (se define este martes en la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA).

A su vez, el fin de semana del 10 está programado el encuentro frente a Estudiantes de Río Cuarto, en el Monumental. En caso de respetarse ambas fechas, el ex Atlético de Madrid corre serio riesgo de perderse esos dos partidos.