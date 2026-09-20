Cuti Romero le metió un patadón a Bellingham, se salvó de la roja y cruzó fuerte al inglés: "Dejá de llorar"

En pleno derbi, el defensor argentino fue a buscar la pelota con mucha agresividad y terminó impactando al mediocampista del Real Madrid con un planchazo al límite.

El Atlético de los argentinos se quedó con el derbi al derrotar por 2-1 al Real Madrid en el Wanda Metropolitano. Pero mucho antes de que Alejandro Grimaldo y Jonathan David sentenciaran la historia, el partido ya había levantado temperatura. Y, como no podía ser de otra manera, la escena más picante tuvo como protagonista a Cristian Romero.

A los 37 minutos del primer tiempo, el defensor argentino fue con todo a disputar una pelota con Jude Bellingham. Fiel a su estilo, el Cuti llegó con una intensidad que esta vez se pasó de rosca: estiró la pierna e impactó al mediocampista inglés a la altura de la rodilla izquierda.

La patada al límite del Cuti Romero a Bellingham La primera decisión del árbitro había sido insólita: le mostró la amarilla al jugador merengue. Pero la intervención del VAR cambió todo. El juez fue llamado a revisar la acción en el monitor ubicado junto al campo de juego y, después de observarla, corrigió su fallo. Le sacó la tarjeta al futbolista del Real y terminó amonestando a Romero por una acción que consideró temeraria.

Desde la RefCam: Cuti Romero fue amonestado por este planchazo en la rodilla a Jude Bellingham. ¿Qué te pareció?



Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/KLL4ehUD7P — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026 La discusión entre el argentino y el inglés tras la jugada en el derbi El tema es que la historia no terminó ahí, porque Bellingham quedó visiblemente molesto por la infracción y se cruzó con el argentino en una discusión que rápidamente sumó a Kylian Mbappé. En medio del intercambio, el Cuti no se quedó callado y le lanzó una frase tan corta como contundente al inglés: “Dejá de llorar”.