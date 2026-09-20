El derbi de Madrid marcó el regreso de Julián Álvarez al Estadio Metropolitano después de algunas semanas. El delantero argentino volvió a presentarse ante la afición del Atlético de Madrid en medio de un contexto diferente al de su última aparición como local: la novela de su posible salida ya quedó atrás y el atacante continúa en el plantel de Diego Simeone .

Sin embargo, el reencuentro no pasó inadvertido. Cuando la voz del estadio anunció la formación del Atlético antes del duelo contra Real Madrid , el nombre de la Araña fue acompañado nuevamente por una importante cantidad de silbidos desde las tribunas.

Álvarez comenzó el derbi en el banco de suplentes. Su última presentación en el Metropolitano había sido el 23 de agosto, en el empate ante Villarreal, cuando todavía estaba abierta la posibilidad de que Barcelona intentara incorporarlo. En aquel partido, los hinchas también expresaron su malestar con el delantero.

La reacción de los hinchas del Atlético con Julián Álvarez en el derbi ante Real Madrid

Después de aquel encuentro, el argentino no volvió a jugar en condición de local. Una molestia muscular lo dejó afuera de la goleada frente a Osasuna, por lo que el clásico ante Real Madrid significó su regreso al estadio del Atlético .

Para este derbi, el delantero llegó con un nuevo look y quedó entre los relevos. Su temporada ya había incluido minutos ante Villarreal y Athletic Bilbao por LaLiga, además de los 90 minutos disputados frente a Liverpool por la Champions League.

Los otros jugadores que fueron silbados en el derbi

La reacción hacia Julián Álvarez se produjo en una previa cargada de silbidos. Los hinchas del Atlético también manifestaron su rechazo hacia distintos futbolistas del Real Madrid, entre ellos Thibaut Courtois, Vinícius Jr. y Kylian Mbappé.

Courtois recibió una respuesta especialmente marcada por su pasado en el conjunto rojiblanco, mientras que Vinícius y Mbappé fueron señalados por la rivalidad entre ambos equipos.

Para Álvarez, el recibimiento volvió a poner en escena la particular relación que atraviesa con parte de la afición del Atlético. La diferencia, esta vez, es que el mercado de pases ya terminó y el delantero argentino continúa siendo jugador del conjunto de Simeone, muy a su pesar.