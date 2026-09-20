¡Pero qué golazo! Enzo Fernández tuvo un "tímido" estreno goleador en Manchester City

El mediocampista argentino sorprendió con una definición de tiro libre que dejó sin reacción al arquero y abrió el partido ante Sunderland.

Enzo Fernández protagonizó una de las grandes acciones del comienzo del partido entre Manchester City y Sunderland por la quinta fecha de la Premier League. El argentino se hizo cargo de un tiro libre y sorprendió al arquero con una definición que terminó en un verdadero golazo.

A los 9 minutos, Enzo tomó la pelota para ejecutar una falta sobre el sector derecho del área. Durante la preparación de la jugada insinuó en todo momento que buscaría a algún compañero con un centro, pero finalmente decidió rematar directamente al arco.

El envío tomó una trayectoria inesperada y terminó dentro del arco defendido por Roefs para convertirse en el 1-0 del Manchester City en el Etihad Stadium.