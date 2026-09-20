¡Pero qué golazo! Enzo Fernández tuvo un "tímido" estreno goleador en Manchester City
El mediocampista argentino sorprendió con una definición de tiro libre que dejó sin reacción al arquero y abrió el partido ante Sunderland.
Enzo Fernández protagonizó una de las grandes acciones del comienzo del partido entre Manchester City y Sunderland por la quinta fecha de la Premier League. El argentino se hizo cargo de un tiro libre y sorprendió al arquero con una definición que terminó en un verdadero golazo.
A los 9 minutos, Enzo tomó la pelota para ejecutar una falta sobre el sector derecho del área. Durante la preparación de la jugada insinuó en todo momento que buscaría a algún compañero con un centro, pero finalmente decidió rematar directamente al arco.
El envío tomó una trayectoria inesperada y terminó dentro del arco defendido por Roefs para convertirse en el 1-0 del Manchester City en el Etihad Stadium.
El primer gol de Enzo Fernández en Manchester City
La conquista tiene además un significado especial para el mediocampista argentino, ya que es su primer gol desde su llegada al Manchester City. Fernández mostró toda su precisión con la pelota parada y abrió el marcador con una ejecución que sorprendió tanto a la defensa como al arquero de Sunderland.