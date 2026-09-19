La inesperada interacción en redes entre Enzo Fernández y Maravilla Martínez, tras romper su sequía con Racing

Adrián Martínez se reencontró con el gol en el triunfo 3-1 ante Sarmiento, hizo un particular posteo y recibió un mensaje del volante del City.

En medio de un presente turbulento, Racing tomó aire con un triunfo más que necesario ante Sarmiento que le sirvió para salir del fondo de la Zona B. Pero, además, la noche en el Cilindro de Avellaneda dejó otra noticia que amerita festejos: la vuelta al gol de Adrián "Maravilla" Martínez.

El goleador de la Academia fue clave y marcó de cabeza el segundo gol en el 3-1 ante el Verde, ese que le volvió a dar la ventaja al equipo de Juan Pablo Vojvoda en un momento de tensión total, cuando la historia parecía cerrarse en empate. Horas más tarde, el delantero de 34 años hizo un posteo que reflejó al máximo lo que fue su desahogo en cancha.

Maravilla compartió una foto de su festejo, con la camiseta levantada y una inscripción vinculada a su fe cristiana. Allí podía leerse: "¿Recibiremos de Dios lo bueno y el mal no lo recibiremos?". Además, acompañó la imagen con la frase: "Siempre seguiremos creyendo, no nos movemos por temporadas, nos movemos por fe".

El mensaje de Enzo Fernández en el posteo de Maravilla Entre los comentarios apareció nada menos que el de Enzo Fernández. El mediocampista de la Selección Argentina reaccionó al posteo con dos emojis: una cruz, en referencia a la fe cristiana, y un brazo flexionado, asociado a la fuerza. Una intervención breve, pero que rápidamente llamó la atención de los hinchas.