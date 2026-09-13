Tras perder el clásico, Lisandro Martínez protestó contra el árbitro por la posición de Enzo Fernández en el gol del City

Manchester City venció 1-0 a Manchester United en el clásico este domingo por la fecha 4 de la Premier League . El partido quedó marcado por la polémica, ya que en el gol de Erling Haaland, Enzo Fernández se encontraba en posición adelantada y, si bien no tocó la pelota, intentó cabecearla y se llevó la marca de Lisandro Martínez .

La jugada fue revisada, pero igualmente la convalidaron: "El VAR consideró que, aunque en posición de fuera de juego, Fernández no jugó el balón", explicó la organización del torneo en redes sociales, lo que desató la furia de los jugadores y fanáticos de los Red Devils, el Carnicero entre ellos.

"Lo que no puedo entender es la aplicación de las reglas. Él estaba ahí. Yo fui hacia Enzo porque estaba justo delante mío, por eso Haaland quedó libre por atrás. Pero ahora quiero estar tranquilo, quiero controlarme. Es muy difícil mantener la calma porque perdés: perdés un clásico, perdés tres puntos en casa", se descargó Licha luego del encuentro en diálogo con Sky Sports.

Tras esto, apuntó contra el criterio arbitral general del torneo: "Todas las temporadas vienen a nuestro club y pasan una hora, hora y media explicándonos las reglas y se muestran muy seguros de todo eso. Y después, que cinco o seis personas cometan este tipo de errores en la Premier League ...", remarcó.

"Es inaceptable en la mejor liga del mundo. Tenés a los mejores equipos del mundo, a los mejores jugadores del mundo y ahora nosotros tenemos que irnos a casa con esta injusticia", sentenció finalmente Lisandro Martínez , sin ocultar su impotencia por la derrota y la forma en que se dio.

La protesta de Lisandro Martínez por el gol del City

Sky Sports

La Premier League reconoció un error de procedimiento

Para colmo, unas horas después de finalizado el partido, la Premier League reconoció que cometió un error de procedimiento en la revisión del gol, lo que mantiene la polémica más viva que nunca.

"Tras el incidente en el minuto 60 del partido de la Premier League del domingo entre Manchester United y Manchester City en Old Trafford, podemos ofrecer una aclaración respecto al gol concedido a Erling Haaland. La decisión en el campo fue fuera de juego contra Erling Haaland -eso fue revisado por el VAR y se determinó que estaba en posición lícita-. En el mismo ataque, se estableció que Enzo Fernández no jugó el balón y, por lo tanto, eso hace que cualquier infracción de fuera de juego sea subjetiva; sin embargo, en esta ocasión, el VAR no reconoció el impacto probable de su posición y debería haber recomendado una revisión en el campo. Se ha contactado con Manchester United esta noche para reconocer lo que consideramos un error de juicio. Se llevará a cabo una revisión del incidente", reza el comunicado de la competición.